“Domeniche letterarie”: un’occasione di incontro e confronto culturale

Proseguono le “Domeniche letterarie” ad Abbiategrasso, proposte dall’associazione “Iniziativa Donna” insieme a L’Altra Libreria: una preziosa occasione per incontrarsi e confrontarsi, tra pagine e parole.

Giunta alla sua 31esima edizione, la rassegna per il 2026 ha accolto con calore e grande partecipazione la giornalista Paola Jacobbi, che domenica mattina, 15 febbraio 2026, nella sala Franco Moschini del Castello Visconteo è stata la protagonista del terzo appuntamento del 2026.

Un incontro speciale

“Domenica è stata con noi Paola Jacobbi, giornalista e critica cinematografica da oltre trent’anni per diverse testate, che ha presentato il suo romanzo “Luisa”, finalista al Premio Bancarella 2025 – hanno spiegato dall’associazione Iniziativa Donna che da oltre 30 anni promuovere la cultura in città – E’ la storia di Luisa Spagnoli che ha avuto la visione di diventare imprenditrice in un epoca impensabile per una donna dove erano solo gli uomini a esserlo. Il romanzo intreccia la sua vita privata con le vicende del lavoro e dell’impresa alla quale si è dedicata per tutta la vita senza mai disunirsi da se stessa. E’ sua la fondazione del famoso brand “Perugina” e della casa di moda “Luisa Spagnoli” dove, per mancanza di importazione della lana nel periodo di guerra, ha iniziato a produrre la lana d’angora”.

Hanno dialogato con l’autrice Gabriella Cavagna e Francisca Abregù Lopez. Questo terzo appuntamento è stato arricchito dall’accompagnato delle letture di Anna Piatti e Laura Manfrin; mentre Renato Terrana ha intervallato il dialogo con la sua chitarra e voce.

La chiusura della rassegna

Prossimo appuntamento , sempre a ingresso libero, è per domenica 22 febbraio alle 10.30. A chiudere gli incontri della rassegna letterale sarà Rosita Manuguerra con “Malanima” ., in dialogo con Anna Valenti. Ancora una volta, “Le domeniche letterarie” si confermano un’occasione preziosa di incontro e confronto culturale, un punto fermo per gli appassionati capace di unire letteratura, attualità e partecipazione.