Domenica torna la festa per la Madonna del Rosario

Domenica 16 ottobre di festa per Vittuone con la celebrazione della Madonna del Rosario che vedrà appuntamenti e intrattenimento dalle 9 del mattino.

La festa della Madonna del Rosario a Vittuone

Domenica prossima sarà una giornata di festa religiosa che coinvolgerà i vittuonesi anche dal punto di vista della gastronomia e dell’intrattenimento. Senza trascurare gli aspetti commerciali. La giornata di festa si svolgerà dalle 9 del mattino fino alle 19. In piazza Italia, via Villoresi, via Matteotti e piazza Garibaldi ci saranno le bancarelle e gli stand delle associazioni. E anche i negozi saranno aperti.

La celebrazione religiosa avrà inizio alle 10 con la S. Messa nella chiesa parrocchiale, cui farà seguito alle 10.45 la benedizione dei mezzi agricoli e quindi la processione per le vie del paese, con la statua della Madonna, con l’accompagnamento del “Corpo Musicale G. Verdi”. Davanti alla chiesa verranno vendute delle torte, in particolare la tradizionale “carsenza”.

Tutti gli appuntamenti in programma

Sia nella giornata di sabato che in quella di domenica, al Centro Cardinal Ferrari ci sarà la mostra mercato, cioè il “Mercatino degli Angeli”, cui si affiancherà la “Pesca degli Angeli”, iniziative che serviranno ad aiutare la Parrocchia a completare il pagamento del restauro della chiesa.

Intrattenimenti musicali ci saranno in via Villoresi, al Bar Majora, e in piazza Garibaldi, al Caffè Privativa Frontini. All’Enoteca Biffi, in via Milano 59, street food e beverage e, dalle 15 alle 18, attività a sorpresa per i bambini. In piazza Italia aperitivi, birre artigianali, piadine e gastronomia vegana. Ad allietare il tutto, dalle 16, per le vie del paese ci sarà la “Brass Band stile New Orleans” con la sua musica.