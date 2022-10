Cade dalla bicicletta: soccorso in codice rosso

Un uomo di 39 anni è caduto dalla bicicletta a Vittuone questa mattina, 11 ottobre: sul posto sono arrivate due ambulanze in codice rosso.

Cade dalla bici: arriva l'ambulanza in codice rosso

Un uomo di 39 anni è rimasto vittima di un'incidente in sella alla propria bicicletta in via Luigi Cadorna a Vittuone questa mattina intorno alle 9.45. Sul posto sono arrivate due ambulanze oltre alla Polizia Locale di Vittuone. Le operazioni sono ancora in corso in attesa del trasporto in ospedale.