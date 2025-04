È tutto pronto per la LIUC Run, la corsa di primavera di Legnano e Castellanza che, domenica 6 aprile, aprirà la stagione del Circuito Running People firmato da Sport Più.

Domenica si corre la Liuc Run

Appuntamento sotto lo striscione della partenza in corso Matteotti a Castellanza con la competitiva FIDAL che partirà alle 9.30. A distanza di pochi minuti scatteranno anche la non competitiva e la coloratissima Family run. Arrivo alla SOEVIS Arena.

Castellanza e Legnano sono pronte a vivere una grande giornata di sport che coinvolgerà runner, appassionati, ma anche tanti cittadini e famiglie pronte a correre, o anche a camminare, lungo un percorso dedicato. Un tracciato più lungo rispetto all’anno scorso, veloce e che non ha perso il fascino di legare due città e sei parchi pubblici. Tutte le manifestazioni di Sport Più, inserite nel circuito Running People, infatti, puntano anche sui valori della socialità e del vivere bene il proprio territorio, oltre che su competitività e benessere. Una formula che viene premiata e apprezzata proprio dai tantissimi iscritti alla partenza delle run.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Il programma della giornata

Il prossimo sarà un fine settimana di grande sport tutto da vivere alla SOEVIS Arena, dove verrà allestito il village, e lungo le strade di Castellanza e Legnano.

Sabato 5 aprile la SOEVIS Arena diventerà campo centrale. Dalle 10 alle 18.30, infatti, aprirà il LIUC Village (dove sarà possibile iscriversi alle gare di domenica e ritirare il pacco gara) e tutta la giornata sarà caratterizzata da eventi sportivi e da una gara di ginnastica artistica – Campionato Regionale - che coinvolgerà oltre 400 atlete. In serata il party curato da LIUC Mood.

Domenica 6 aprile La partenza delle run è fissata dalle 9.30, con striscione del via in corso Matteotti (fronte ingresso dell’ateneo) dove scatteranno la competitiva, seguita dalla non competitiva e dalla Family run. In giornata anche la partita di Tchoukball e il playoff di pallavolo femminile serie A2 con Futura Volley. Iscrizioni aperte fino alle 9:00 di domenica all’interno dell’università presso Picasso in LIUC.

Iscrizioni e ritiro pacchi gara

Stanno andando molto bene le iscrizioni on-line, tanto che l’obiettivo di superare il numero dei partecipanti della prima edizione della LIUC Run è vicino. Per chi ancora non si fosse iscritto potrà farlo direttamente sabato e domenica secondo le seguenti indicazioni: Sabato dalle 10 alle 18.30 la segreteria per iscrizioni, ritiro pettorali e pacchi gara sarà alla SOEVIS ARENA di via per Legnano 3, a Castellanza. Domenica invece ci si potrà iscrivere a due passi dalla partenza. Il punto segreteria, dalle 7.30 alle 9, sarà in LIUC al Picasso di corso Matteotti 22. Qui si potranno anche lasciare le borse che verranno riconsegna post gara alla SOEVIS Arena dove si trova l’arrivo della run.

Le vie interessate dalla manifestazione

COMUNE DI CASTELLANZA

Corso Matteotti, Viale Rimembranze, Vai Garibaldi, Via Cantoni, Via Don Testori, Via Luigi Pomini, Via Piola, Via Marconi, Via Volta, Via Moncucco, Via Lombroso, Corte del Ciliegio, Via Trento e Trieste, Parco dei Platani, Via Leopardi, Via Gerenzano, Via Bettinelli, Via dei Mulini, Biblioteca, Piazza Soldini, Parcheggio LIUC + parco LIUC, Via Cantoni, Via Toti, Via Borsano, Via Damiano Chiesa, Via Dandolo

COMUNE DI LEGNANO

via Dandolo, via Pietro Micca, via Della Vittoria, Corso Garibaldi - SP 231, Via Pontida, via Felice Musazzi, Piazza Gianfranco Ferrè, Largo Franco Tosi, Parco Falcone Borsellino, Lungo Fiume Olona, via dei Tessitori, via F. Musazzi, via Pontida, Corso Garibaldi - SP 231, Via per Castellanza, Via per Legnano / Castellanza,

Arrivo SOEVIS ARENA (PalaBorsani) Castellanza