Domenica si corre in bici: via alla Targa Libero Ferrario

A Parabiago la presentazione della targa Libero Ferrario. E' avvenuta ieri, martedì 29 agosto, nella sede del museo del ciclismo di via Olona a Villastanza. In città cresce l'attesa per la gara ciclistica in programma per domenica 3 settembre. Ammonta a 120 il numero dei partecipanti alla competizione tra Under 23 ed Elité.

Torna la Targa Libero Ferrario

Domenica 3 settembre, a Parabiago, torna la targa Libero Ferrario. Una manifestazione ciclistica riservata alle categorie Under 23 ed Elité che ospiterà 120 ciclisti per le vie della città. Fervono i preparativi in vista della manifestazione. Nel pomeriggio di ieri, martedì 29 agosto, si è tenuta la conferenza stampa introduttiva.

Il sindaco Raffaele Cucchi insieme al presidente del G.c. Libero Ferrario Olindo Garavaglia

Le parole del presidente Garavaglia

Ha esordito così il presidente del gruppo ciclistico Libero Ferrario Olindo Garavaglia:

"La scelta della data è insolita in quanto, in passato, la competizione si svolgeva la seconda domenica di settembre - ha sottolineato Garavaglia -. Quest'anno accostiamo l'evento alla data del 25 agosto, quella cioè che coincide con la vittoria di Zurigo dove Libero Ferrario si laureò campione del mondo di ciclismo su strada. La competizione è seguita dai nostri validissimi collaboratori, il vice presidente Alessandro Zaffaroni, insieme ad Antonio Patané, e da chi, in generale, si sta prodigando con grande impegno perché l'evento abbia il successo auspicato".

Gli obiettivi della competizione

Dal punto di vista organizzativo, ha continuato il numero uno della società, "abbiamo deciso di studiare un percorso che attiri maggiore partecipazione di pubblico, fatto di 10 chilometri contro i 20 proposti nelle edizioni precedenti. Abbiamo osservato che i ritiri sono diminuiti e le medie più elevate. Il percorso all'interno della città, che si caratterizza per rettilinei più brevi, sta rendendo la dinamica della competizione molto più vivace. Gli iscritti sono circa 120. Le iscrizioni si chiudono giovedì".

Via all'evento più longevo in assoluto

L'evento di domenica risulta essere di particolare importanza, in quanto l'ottantottesima edizione, livelli under 23 ed Elité, è una delle corse più longeve in assoluto. Ricordiamo chi in passato ha consentito di ricordare la vittoria di Ferrario con grande impegno e ringraziamo coloro che lo stanno facendo in queste ultime edizioni".

Le coordinate e il percorso

L'appuntamento è fissato per le 11 davanti al Bar Centrale in via Santini, 12 (Piazza Maggiolini). Qui ci sarà la presentazione delle squadre. La partenza avverrà alle 12 con arrivo alle 15.30 in piazza Maggiolini. Il percorso si svilupperà lungo 10 chilometri, da ripetere 15 volte. Per un totale di 145 chilometri di percorso.

I tre significati della manifestazione

Una targa che coinciderà con le commemorazioni del primo memorial Pippo Nebuloni, il presidentissimo della Libero Ferrario venuto a mancare nel dicembre dello scorso anno. Ma la corsa sarà anche dedicata a Giancarlo Repossini e rappresenterà infine il terzo trofeo Città di Parabiago.

Al vincitore la consegna della maglia celebrativa

Il corridore vincitore si aggiudicherà una maglia celebrativa che sottolinea la grandezza, le peculiarità, di questo evento. Giusto aver pensato all'introduzione di qualche priorità rispetto alle precedenti edizioni".

Il commento del sindaco Cucchi

Il sindaco di Parabiago Raffaele Cucchi:

"La targa è momento clou delle celebrazioni che abbiamo deciso di dedicare a Libero Ferrario - ha scandito Cucchi -. Un cammino cominciato un anno fa e che ci darà modo di continuare a celebrare l'orgoglio parabiaghese. Novità di questa edizione della targa, giunta alla sua ottantottesima edizione, sarà la consegna di una maglia celebrativa. E' un onore poter ricordare il traguardo raggiunto dal nostro concittadino proprio 100 anni fa. Un ringraziamento va ai volontari che continuano a rendere alto il nome di Ferrario.

Le prossime iniziative

Le iniziative dedicate al centenario della vittoria di Ferrario proseguiranno il 17 settembre con la posa, in via Marconi, della statua celebrativa. Un'opera d'arte a cui hanno lavorato artisti di calibro nazionale dopo che Parabiago aveva aderito a un bando operando una scelta fra 15 persone.