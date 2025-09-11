Domenica l’inaugurazione della nuova postazione Dae

Domenica 14 settembre alle ore 11,30 l’associazione 60milavitedasalvare in collaborazione con la parrocchia Gesù Crocifisso di Parabiago inaugura la postazione DAE pubblica posizionata in piazza Paolo VI.

La postazione è frutto dell’altruismo di una famiglia per rinnovare il ricordo di un parente tragicamente scomparso a causa di un arresto cardiaco.

Queste le parole della sorella:

“Mio fratello è mancato nel 2015 improvvisamente, senza aver mai sofferto di nulla. Aveva 52 anni e la disgrazia è successa a casa. Quando è stato trovato dai famigliari i tentativi di rianimarlo sono stati purtroppo inutili. Ha lasciato moglie e due figlie poco più che ventenni. Sessantamilavitedasalvare ci ha fatto scoprire che purtroppo sono tante le vite che si perdono ogni anno per arresto cardiaco, per le quali si può fare o almeno tentare di fare qualcosa; per questo abbiamo deciso di sostenere Progetto Vita Altomilanese cardioproteggendo il quartiere di Ravello nella speranza che il DAE installato possa servire a chiunque per sopravvivere ad un arresto cardiaco, perché quando ti capita una tragedia così ti auguri che nessun altro provi un dolore simile”