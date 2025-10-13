Domenica è sceso in piazza il Coordinamento per la pace

Domenica 12 Ottobre 2025 primo presidio in Piazza Maggiolini del Coordinamento per la Pace Parabiago che ha visto una folta rappresentanza di cittadini e Associazioni.

Primo appuntamento per il nuovo gruppo nato in città e che vede diversi cittadini presenti. L’appuntamento in piazza Maggiolini per chiedere stop alle guerre in atto. In programma già i prossimi eventi: domenica 19 e 26 Ottobre 2025 dalla ore 10 alle ore 12 presidio in Piazza Maggiolini, e venerdì 7 novembre “Fiaccolata per la Pace” con ritrovo e partenza da Piazza Della Vittoria – Parabiago alle ore 20,30.