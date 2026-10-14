Domenica 25 ottobre torna “Puliamo il Mondo”

Aggiungi Prima Milano Ovest alle tue fonti preferite

L’Amministrazione comunale di Abbiategrasso , in collaborazione con Legambiente, Amaga, il Parco del Ticino e la Cooperativa Sociale Start, invita i cittadini, con particolare attenzione a bambini e ragazzi, a partecipare all’edizione 2026 di “Puliamo il Mondo”, in programma domenica 25 ottobre 2026. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per prendersi cura del territorio attraverso un gesto concreto di cittadinanza attiva, contribuendo alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione delle aree naturalistiche della città, in particolare quella dei boschi della Gabana.

Programma della manifestazione

Il ritrovo è fissato per le 9.30 presso nell’area della Colonia Enrichetta, dove si svolgeranno le operazioni di accoglienza e registrazione dei partecipanti. A tutti gli iscritti verranno consegnati i dispositivi di protezione individuale, i sacchi per la raccolta dei rifiuti e alcuni gadget dell’iniziativa. La mattinata sarà inoltre arricchita da un punto ristoro messo a disposizione dalla Cooperativa Sociale Start. Alle 10 prenderanno il via le attività di pulizia ambientale. I volontari percorreranno il tratto che conduce al parcheggio della Gabana, raccogliendo i rifiuti abbandonati lungo il percorso e nell’area di sosta. La conclusione delle operazioni è prevista tra le 12 e le 12.30.

Il supporto di Amaga

L’iniziativa potrà contare sul prezioso supporto operativo di Amaga, che metterà a disposizione personale e mezzi per facilitare le attività di raccolta e il successivo conferimento dei materiali recuperati dai volontari alla piattaforma ecologica. Fondamentale anche la collaborazione di Legambiente, che contribuirà all’organizzazione della giornata attraverso la fornitura di materiali informativi e di supporto.