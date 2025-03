La U.S. Legnanese 1913 inaugura la stagione running 2025 con la StraLegnanese, l’attesa corsa amatoriale non competitiva che attraverserà le vie di Legnano domenica 11 maggio con partenza da Largo Tosi alle 9:30 e arrivo, nella stessa centralissima via, entro le 11:30 - orario limite.

Domenica 11 maggio torna la Stralegnanese

Due i percorsi previsti: 5km e 10km, rispettivamente uno e due giri del tracciato cittadino da coprire a passo libero. Un’occasione perfetta per mettersi alla prova, per divertirsi in compagnia, per sfidare se stessi e per abbracciare il concetto di mens sana in corpore sano.

L’evento, giunto alla terza edizione curata dalla storica società sportiva legnanese, vedrà ancora una volta un’importante partecipazione.

Il Presidente Luca Roveda, supportato da un’ottima squadra organizzativa e operativa, e dai Vice Presidenti Roberto Taverna e Gianni Dolce, prevede di nuovo il tutto esaurito: in numeri, 1500 partecipanti, raggiunti i quali le iscrizioni saranno chiuse per ragioni logistiche e di sicurezza. E saranno i primi 1000 iscritti a ricevere la maglia tecnica della manifestazione, quest’anno azzurra, chiara ispirazione al colore del cielo e al senso di libertà che la corsa regala.

I partner della corsa

Anche quest’anno la manifestazione si avvale del sostegno di Allianz Bank e di Allianz Next, partner fedeli della U.S. Legnanese 1913 e della StraLegnanese fin dalla sua edizione numero zero.

Le iscrizioni sono già aperte con promozioni speciali dedicate a gruppi di almeno 20 persone e alle famiglie – dettagli disponibili alla pagina, https://www.uslegnanese.it/stralegnanese/. Non resta che correre ad iscriversi...prima di correre per le vie di Legnano!

Ufficio Stampa U.S. Legnanese 1913