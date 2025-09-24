Domani l’ultimo saluto a Bruno Olgiati

Sarà celebrato domani, giovedì 25 settembre, il funerale di Bruno Olgiati, scomparso improvvisamente a 83 anni.

Il funerale di Bruno Olgiati sarà celebrato giovedì 25 settembre alle 14.30

Il legnanese, stimato imprenditore e uomo di Palio, riposa ora nella casa funeraria Il giardino degli angeli di via per Canegrate 10 a Legnano, aperta dalle 8.30 alle 18 con orario continuato. Le esequie si svolgeranno alle 14.30 partendo dalla chiesa parrocchiale dei Santi Martiri dove sarà celebrata la Messa, per poi proseguire per il Cimitero Monumentale, e saranno precedute dalla recita del Rosario con inizio alle 14.10.

Titolare del Centro Stampa e capitano non reggente vincente di San Bernardino

Olgiati era stato titolare del Centro Stampa di via Nazario Sauro, sorto come prosecuzione dell’attività paterna, la Tipografica Legnanese di via don Minzoni. Socio storico della Famiglia Legnanese (nel 2023 era stato premiato per aver superato di quarant’anni di fedeltà al sodalizio), ha lavorato molto per l’associazione di via Matteotti realizzando la carta da lettere, le buste, i cartoncini degli inviti, le etichette e tutto il materiale che per anni è servito all’attività di segreteria. Innamorato del Palio, era capitano non reggente vincente della contrada San Bernardino. Per i biancorossi aveva infatti indossato il mantello bianco negli anni 1992, 1993, 1994 e 1995 (portando alla vittoria il popolo di via Somalia) e poi ancora nel 2000.

Lascia la moglie Vittoria, le figlie Liliana e Valentina, i generi Stefano e Alessandro, i nipoti Linda, Andrea, Cloe e Gabriele, le sorelle Giulia e Anna.