Divertirsi, imparare e socializzare con il gioco

Appuntamento domenica 25 giugno al parco Falcone e Borsellino di Legnano per tutti i giovani che vogliono partecipare all'iniziativa nata per divertirsi, imparare e socializzare.

Imparare e socializzare con il gioco

Una domenica pomeriggio al Parco Falcone Borsellino rivolta ai giovani e imperniata sul gioco: è “Skill shake – Metti in gioco le tue abilità” l’iniziativa organizzata da Albatros cooperativa sociale, cooperativa Stripes, cooperativa Energicamente e amministrazione comunale, in programma domenica 25 giugno dalle 15 alle 20. Skill Shake, che rientra nel programma della “Bella estate” 2023, è una delle azioni previste da “Action!”, il progetto attivato nell’ambito dell’iniziativa “Giovani Smart” di Regione Lombardia che punta a contrastare i fenomeni del disagio giovanile attraverso la promozione e il supporto di percorsi di crescita, partecipazione e inclusione sociale.

L’evento è pensato come un’occasione aggregativa rivolta alla fascia 14-30 anni, in cui sperimentare una serie di attività legate al gioco in ogni sua forma e conoscere le numerose realtà formali e informali presenti sul territorio. Skill shake, attraverso le tante proposte ludiche che saranno presenti, vuole dare a ragazzi e ragazze la possibilità di mettere alla prova competenze, condividere passioni e trovare relazioni positive.

L'iniziativa rivolta ai cittadini

L’iniziativa al parco Falcone Borsellino nasce in continuità con il lavoro cominciato nella primavera del 2021, quando Amministrazione comunale e cooperativa Albatros, fra gli altri, lanciarono la campagna “Legnano siCura”, inizialmente finalizzata a sensibilizzare la cittadinanza in tema di riaperture post pandemia e a presidiare luoghi frequentati dai giovani e individuati come contesti a rischio, e fra questi, appunto, lo spazio verde del centro città. Da allora, con iniziative come l’unità mobile Giovani e il progetto “Jump around”, l’impegno è stato quello di trasformare il parco Falcone Borsellino in un luogo di aggregazione attraverso iniziative di carattere sociale, culturale e sportivo partendo dal presupposto che un luogo vissuto può diventare un luogo più sicuro.

«Nelle tante e diverse proposte della Bella Estate abbiamo pensato di dedicare questa domenica pomeriggio a un’ampia fascia di giovani che potranno incontrarsi e socializzare in un luogo pubblico -spiega l’assessora alla Comunità inclusiva Ilaria Maffei. Come amministrazione siamo convinti che vivere i luoghi della città in modo positivo contribuisca a renderli più sicuri; da qui la scelta di individuare uno spazio verde centralissimo, come il Falcone Borsellino, già utilizzato recentemente per iniziative sportive, per dare ai giovani l’opportunità di stare insieme, conoscersi e fare amicizie partendo da una passione comune, quella per i giochi».

Fra le proposte del pomeriggio, un ludobus con giochi di legno e di abilità, giochi di miniature, videogiochi, skateboard, scacchi (con il Gruppo scacchistico Famiglia Legnanese), gioco GO, giochi di carte e di ruolo, basket tre contro tre, laboratorio d’arte e podcast. Ai partecipanti saranno sottoposti anche quiz per prevenire il gioco d’azzardo e i comportamenti a rischio.

Capofila del progetto “Action!” sul territorio è la cooperativa Energicamente; gli altri partner sono l’amministrazione comunale e le cooperative sociali Stripes e Albatros.