Diversi interventi contro l’’occupazione abusiva di abitazioni

Negli ultimi giorni, la Polizia Locale di Abbiategrasso ha portato a termine una serie di importanti operazioni volte alla tutela del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e al ripristino della legalità nei quartieri della periferia. L’attività operativa si è concentrata inizialmente in via Boccherini, dove gli agenti sono intervenuti per sventare l’accesso abusivo all’interno di alcuni box di proprietà di Aler (Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale).

Evitate occupazioni abusive

Grazie alla tempestività delle pattuglie, i tentativi di effrazione messi in atto da ignoti sono stati prontamente interrotti prima che potessero essere portati a compimento. Le indagini successive, alimentate dalla preziosa e costante collaborazione dei residenti, hanno permesso di risalire all’identità dei presunti responsabili. Si tratta di una coppia di coniugi residenti in città, i quali sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per i reati di danneggiamento e tentata intrusione. L’impegno del Comando cittadino è proseguito nella giornata di martedì 17 febbraio con un intervento di più ampia portata in via Fratelli Cervi.

In questo contesto, il personale della Polizia Locale, agendo in coordinazione con i tecnici di Aler, ha provveduto allo sgombero di un alloggio occupato abusivamente. Anche in questa circostanza, il ruolo dei cittadini è stato determinante: le segnalazioni degli abitanti del quartiere, giunte tramite i canali ufficiali dell’ente gestore, hanno permesso di attivare la macchina dei controlli in tempi rapidi. Una volta liberato l’appartamento, al cui interno c’erano tracce evidenti di una situazione abitativa, si è proceduto immediatamente alla messa in sicurezza dei locali attraverso la muratura degli accessi. Questa misura preventiva è fondamentale per scongiurare nuovi tentativi di occupazione e consentire che l’immobile venga riassegnato quanto prima ai legittimi assegnatari presenti in graduatoria, restituendo così la casa alla sua originaria e fondamentale funzione sociale.

Entrambe le operazioni si inseriscono in una più ampia strategia di controllo e salvaguardia del patrimonio abitativo pubblico, volta a garantire che gli alloggi destinati alle fasce più fragili della popolazione siano gestiti secondo principi di giustizia e correttezza. Gli interventi eseguiti non solo confermano la ferma volontà delle istituzioni locali nel contrastare ogni forma di illegalità, ma sottolineano l’importanza del patto di fiducia tra cittadinanza e forze dell’ordine. La sinergia tra le segnalazioni dei residenti e l’efficacia operativa della Polizia Locale rappresenta, oggi più che mai, lo strumento principale per presidiare il territorio e assicurare una convivenza civile e sicura a beneficio di tutti gli aventi diritto.

Operazione in via San Carlo

Un controllo anagrafico mirato ha permesso, sempre nella giornata di martedì 17 febbraio, di portare alla luce e interrompere una situazione di illegalità all’interno di un alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Abbiategrasso. L’operazione è scattata quando l’agente della Polizia Locale incaricato, su segnalazione dell’Ufficio Anagrafe, si è recato nell’abitazione di via San Carlo riscontrando la presenza di un occupante diverso dalla legittima assegnataria . L’uomo, un cittadino ecuadoriano di 50 anni, è risultato non in regola con le norme sul soggiorno nel territorio nazionale ed è stato prontamente allontanato dall’immobile. Contemporaneamente, l’Amministrazione ha avviato i necessari accertamenti nei confronti della titolare del contratto di locazione, la quale di fatto risiede in un’altra località, venendo meno ai propri obblighi contrattuali.

Il sindaco Cesare Nai ha commentato con fermezza l’esito dell’attività:

“Questo intervento è la prova tangibile di quanto sia fondamentale il controllo capillare del territorio e di quanto risulti preziosa la delicata attività di verifica domiciliare svolta dalla nostra Polizia Locale. Voglio sottolineare con orgoglio che, proprio grazie a questo monitoraggio costante e rigoroso, le situazioni di abusivismo nel patrimonio residenziale pubblico gestito direttamente dal Comune sono oggi pari a zero”.

Alle parole del primo cittadino si sono unite quelle dell’assessore alla Sicurezza, Chiara Bonomi, che ha voluto esprimere un riconoscimento formale per l’operato degli agenti: