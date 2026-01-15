Ritorna l’appuntamento con le iniziative della sezione ANPI “Pierino Beretta” di Corbetta in occasione della Giornata della Memoria.

Diverse le iniziative dell’Anpi Corbetta in occasione della “Giornata della memoria”

Come è ormai consuetudine, vengono proposte alla cittadinanza e alle scuole del territorio una mostra e uno spettacolo teatrale.

Quest’anno la mostra, ancora in collaborazione con l’Istituto Einaudi di Magenta, ha come tema principale il Triangolo Rosso, che identificava tutti coloro che erano catalogati come oppositori politici del regime nazifascista: partigiani, ma anche semplici cittadini che avevano partecipato a scioperi o manifestazioni, in particolare operaie e operai delle fabbriche della nostra zona, come la Saffa e la Snia di Magenta.

La mostra avrà luogo nella Sala Artemisia Gentileschi, presso il Municipio di Corbetta, dal 21 al 29 gennaio.

Lo spettacolo, “La voce che resta”, evento di teatro e musica, è presentato dal Il Mosaiko presso la Sala Polifunzionale “A.Salvi” il 30 gennaio, alle ore 21:00.

Entrambe le iniziative hanno il Patrocinio del Comune di Corbetta.