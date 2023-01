Disservizi Stav, il Comune di Gaggiano: "Finalmente una risposta, ma non ci accontentiamo"

Disservizi Stav: le continue segnalazioni del Comune di Gaggiano e la risposta dell'Azienda di trasporti locali.

A fare una cronistoria di quanto successo e delle continue denunce del Comune sono stati l'assessore ai Trasporti e vicesindaco Francesco Berardi e il sindaco Sergio Perfetti.

"Da settembre 2022, con l'inizio della scuola, il servizio di linea Abbiategrasso Romolo ha evidenziato grosse lacune organizzative che si sono tradotte in continui disservizi, ritardi cronici e soppressioni di corse. Tutto ciò ha creato notevoli disagi a pendolari e studenti che utilizzano i mezzi pubblici per recarsi a scuola e al lavoro".

Hanno poi continuato:

"Il Comune di Gaggiano è stato il primo comune della zona a denunciare fin dall'autunno scorso questa grave situazione e ad attuare una serie di iniziative a supporto dei cittadini nei confronti di Stav, Città Metropolitana e Agenzia del Trasporto pubblico locale. Fin da subito ha raccolto e continua a raccogliere quotidianamente tutte le segnalazioni di disservizio da parte dei cittadini, queste informazioni vengono trasmesse ogni giorno a tutti gli enti competenti. Sempre nell'autunno scorso il Comune di Gaggiano è stato il primo comune che ha scritto al Prefetto di Milano per segnalare la grave situazione in cui versa il servizio di trasporto pubblico. Inoltre ha istituito già da mesi in via sperimentale una navetta di collegamento tra la frazione di Vigano e le principali fermate di interscambio in Gaggiano, compreso il collegamento con la stazione ferroviaria per dare la possibilità sopratutto agli studenti di intercettare qualche mezzo in più. Tutto questo è stato fatto e viene fatto quotidianamente senza continui proclami sui social ma rispondendo personalmente ad ogni cittadino che segnala un disservizio, con lo scopo di creare le condizioni per bloccare una situazione diventata insostenibile".