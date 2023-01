Disagi sulle line bus, il sindaco scrive a Stav

Una lettera per avanzare un reclamo formale a nome dei cittadini di Corbetta nei confronti di Stav, una delle società che gestiscono il servizio di trasporto pubblico sul territorio. Questo quanto inviato nella giornata di mercoledì dal primo cittadino di Corbetta Marco Ballarini all’azienda di trasporti.

Disagi sulle line bus, Ballarini scrive a Stav

«Il servizio di trasporto pubblico assicurato da Stav, in particolare per quanto riguarda le linee del trasporto pubblico locale sul territorio Abbiatense–Magentino, è frequentemente oggetto di rimostranze da parte dei Cittadini di Corbetta (mi permetto, in quanto Sindaco, di parlare a nome dei miei soli concittadini) - sottolinea Ballarini - Il Comune e l’Amministrazione Comunale di Corbetta ha ricevuto e riceve costantemente segnalazioni, reclami e lamentele in merito alla gestione carente del vostro servizio. L’ultima in linea temporale e riportata a mero titolo esemplificativo, risale alla data 23 gennaio 2023».

Il primo cittadino ha poi allargato la lente di ingrandimento sul problema, spiegando come i disagi verificatisi sono sulle linea z552, che copre la tratta Abbiategrasso-Santo Stefano Ticino passando per Albairate e Corbetta e la z559 che invece porta da Abbiategrasso a Magenta passando da Robecco e Cassinetta di Lugagnano.

Le problematiche

«Nello specifico, la situazione sulle linee z552 e z559 ha raggiunto livelli esasperanti tra la popolazione e tra i pendolari che quotidianamente usufruiscono dei mezzi, con precise e circostanziate lagnanze sul mancato passaggio dei bus agli orari indicati da Stav e, addirittura, di corse totalmente “saltate”. Considerando tali gravi carenze e disservizi imputabili alla vostra Società per corse saltate, anticipate, ritardate o non effettuate, si comunica che il Comune di Corbetta continua e continuerà a raccogliere i reclami dei cittadini e provvederà ad inoltrarli a Stav e Agenzia di Tpl (Trasporto pubblico locale).

Ballarini ha infine concluso la missiva tendendo la mano verso la società rendendosi disponibile per cercare di trovare una soluzione alle problematiche evidenziate, allargando eventualmente anche il tavolo di lavoro ad altri attori.

«Copia della presente è inoltrata per trasparenza e conoscenza all’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale, al fine di ottenere opportune verifiche e riscontro in merito alle segnalazioni - conclude la lettera - In attesa di un vostro gentile riscontro e rendendomi personalmente disponibile a confrontarci con Città Metropolitana e Regione Lombardia per trovare una soluzione condivisa al problema, porgo cordiali saluti».

Le segnalazioni dei disagi riscontrati sulle linee in capo a Stav partite da Corbetta non sono però le uniche registrate sul territorio di Magentino e Abbiatense. Nel corso delle passate settimane infatti alcune segnalazioni sono già partite dalle Amministrazioni comunali di Vermezzo, Cusago, Cassinetta di Lugagnano, Gaggiano e Albairate.