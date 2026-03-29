Disservizi Atm, niente commissione in Comune

A differenza di quanto accaduto con Enel Sole, dove a fronte dei lampioni spenti si è accolta la richiesta della minoranza di una commissione consiliare apposita con i referenti dell’azienda, questa volta il Consiglio comunale di Settimo ha rigettato la mozione con cui sostanzialmente si chiedeva lo stesso trattamento anche per Atm, l’azienda trasporti milanesi di proprietà del comune di Milano.

Disservizi Atm

A richiede una commissione con la presenza dei referenti di Atm per spiegare i continui disservizi sul territorio di Settimo Milanese sempre il consigliere comunale della lista Oltre Ruggiero Delvecchio.

«Con nostro grande stupore, la maggioranza ha bocciato la mozione con cui chiedevamo la convocazione di una commissione consiliare, alla presenza anche di Atm, per sollecitare interventi risolutivi alla luce dei continui disservizi relativi al trasporto pubblico». Così il capogruppo della lista civica Oltre, al termine del Consiglio comunale di martedì sera in cui è stata respinta la richiesta del suo gruppo.

Niente commissione

«Avevamo presentato questa mozione poiché ormai da anni, con frequenza pressoché quotidiana, si verificano disservizi che mettono in grande difficoltà i nostri concittadini – spiega Delvecchio – Corse che saltano senza preavviso e autobus troppo pieni o in ritardo causano gravi disagi ai tanti studenti e lavoratori che utilizzano per necessità i mezzi pubblici. Evidentemente, però, per la maggioranza va tutto bene così».

Corse saltate

«Per giustificare la bocciatura della mozione ci è stato detto che abbiamo già le risposte. Ma quali? Chiedevamo per esempio i dati relativi alle corse saltate, che non abbiamo. E tutti noi paghiamo un servizio che continua a essere carente: oltre ai cittadini che acquistano biglietti e abbonamenti, infatti, anche il Comune versa un contributo ad ATM. In ogni caso, abbiamo avuto l’ennesima conferma: questa maggioranza parla tanto di partecipazione ma poi, all’atto pratico, tratta i cittadini come sudditi, non degni nemmeno di essere informati e aggiornati su una problematica così importante e sentita come quella del trasporto pubblico. Trovo tutto questo vergognoso».