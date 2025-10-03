L’amministrazione comunale di San Vittore Olona, nello specifico l’assessorato ai Servizi Sociali, Organizza in collaborazione con la Croce Rossa Italiana Comitato di Legnano una serata aperta a tutta la cittadinanza per imparare le tecniche fondamentali e per intervenire tempestivamente in caso di ostruzione delle vie aeree nei bambini e neonati, acquisendo competenze preziose che in quei momenti delicati possono fare la differenza nel salvare la vita dei nostri piccoli.

Disostruzione delle vie aeree dei bambini: una serata gratuita aperta a tutti

La serata voluta fortemente dall’Assessore Dott.ssa Puricelli è aperta e gratuita, rivolta a tutti i cittadini interessati, famiglie, educatori e chiunque voglia approfondire le proprie conoscenze in tema di primo soccorso pediatrico. L’Iscrizione all’evento che si terrà il 23 ottobre p.v. alle ore 20.45, è obbligatoria e possibile inquadrando il QRcode presente sulla locandina e si ricorda che i posti sono limitati.

Attendiamo numerosa la cittadinanza considerata l’importanza degli argomenti trattati.