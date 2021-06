Le passioni di Riccardo, in particolare il mare, come tema del concorso. La scuola dell’infanzia di via Gallina ha lanciato un concorso rivolto ai suoi piccoli alunni per ricordare Riccardo Marcato, lo studente 20enne di Bareggio scomparso a febbraio per un tragico incidente in montagna.

Disegni per ricordare Riccardo

«L'assenza improvvisa di Riccardo ha lasciato in tutti noi un grandissimo vuoto - spiegano le maestre - Quando ha iniziato la sua avventura scolastica ed è arrivato nella nostra scuola era già un bambino pieno di curiosità, pieno di voglia di fare e non solo. La sua famiglia è sempre stata molto presente, anche la sua sorellina Camilla e il suo fratellino Tiziano sono stati i nostri alunni e ci è sembrato giusto ricordarlo». Per coinvolgere i bambini le insegnanti hanno pensato al disegno: «Ai bimbi è stato anche spiegata l'iniziativa e il senso della mostra - continuano le maestre - All’iniziativa ha partecipato la maggior parte degli alunni».

Ai tre vincitori un libro

Alla fine la giuria, composta dai rappresentanti di classe e dalla famiglia di Riccardo, ha scelto tre vincitori: Sephora Esposito, Alessandro Di Modica e Nicolò Gulino. Per loro un libro come premio: «L'idea del libro come regalo del concorso c'è venuta proprio perché Riccardo amava molto leggere e anche la nostra scuola quest'anno ha lavorato e proposto ai bambini un progetto sulla lettura proprio per far sì che si avvicinano sempre più al mondo della lettura», concludono le maestre promotrici dell’iniziativa.