Disagi in mensa: "Controlli effettuati, nessuna anomalia"

Il caso a Bareggio

Dopo alcuni disagi evidenziati nei giorni scorsi alla mensa scolastica, l'Amministrazione si è attivata per portare avanti i controlli.

Disagi alla mensa scolastica di Bareggio, l'Amministrazione: "Controlli effettuati, nessuna anomalia".

Disagi alla mensa scolastica: i controlli dell'Amministrazione

“Sono stati effettuati tutti i controlli del caso e non è risultata nessuna anomalia”. L’Amministrazione comunale guidata da Linda Colombo fa chiarezza sulla situazione della mensa scolastica di via Matteotti.

Ha dichiarato il primo cittadino:

"Lo scorso weekend mi sono attivata personalmente con Cap Holding per far partire le verifiche sull’acqua, eseguite nelle giornate di lunedì e martedì. I risultati hanno confermato che l’acqua che viene data da bere ai bambini è assolutamente potabile e di buona qualità".

Le parole dell'assessore

L’assessore alla Pubblica Istruzione Roberto Pirota ha poi ripercorso l’accaduto:

"Tutto è nato la scorsa settimana quando qualche classe ha avuto un numero maggiore di assenze a causa di problemi intestinali che hanno colpito alcuni bambini. Qualche mamma, peraltro nemmeno di quella classe, ha insinuato che i malesseri fossero dovuti a ciò che gli alunni avevano mangiato in mensa. Ci è parso subito strano dal momento che in mensa tutti i bambini di tutta la scuola avevano mangiato le stesse cose, mentre le assenze erano concentrate solo in poche classi. Ci è stato riferito che due/tre bambini sono anche stati accompagnati in ospedale e i medici hanno detto che si trattava di un virus intestinale, non legato all’alimentazione, che sarebbe passato nel giro di circa 48 ore. E infatti lunedì mi sono sentito col dirigente scolastico e ho potuto appurare che il numero di assenti era già rientrato nella normalità".

I controlli del Comune

Ja continuato Pirota:

"Oltre ad avere contattato Cap Holding, abbiamo scritto a Elior chiedendo di fare tutti i controlli del caso (certificazioni, schede tecniche e tutto quanto fosse stato dato loro dai fornitori) su tutti i prodotti somministrati ai bambini e tutto è risultato a posto".

Nei prossimi giorni si terrà anche una riunione straordinaria della Commissione Mensa.

Prosegue l'assessore:

"Sarà un’occasione di confronto, utile per fare chiarezza. Anche i commissari, infatti, si sono sentiti ingiustamente accusati da persone che, senza avere in mano nulla, hanno lanciato nei loro confronti pesanti illazioni, a mio giudizio passibili di denuncia, e che ora, in base a ciò che siamo venuti a sapere, starebbero addirittura cercando di organizzare uno sciopero dei bambini in mensa. L'obiettivo è che il servizio mensa funzioni nei giusti modi e con la giusta qualità. A riprova di ciò, il nuovo bando che uscirà a breve contiene parametri che vanno in questa direzione e andrà a favorire nell’aggiudicazione coloro che saranno in grado di garantire maggiormente la qualità dei prodotti e del servizio".