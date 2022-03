Mensa scolastica, dopo le segnalazioni la visita a sorpresa degli assessori

A Bareggio

A seguito delle segnalazioni ricevute negli ultimi giorni, assessore e vicesindaco hanno pranzato alla mensa scolastica di via Matteotti.

Mensa scolastica a Bareggio, dopo alcune segnalazioni da parte delle famiglie, oggi, venerdì 25 marzo 2022, gli assessori hanno fatto una visita a sorpresa.

Mensa scolastica: la visita a sorpresa degli assessori

A seguito delle segnalazioni ricevute negli ultimi giorni, oggi, venerdì 25 marzo, l’assessore alla Pubblica Istruzione Roberto Pirota e il vicesindaco Lorenzo Paietta hanno pranzato alla mensa scolastica di via Matteotti.

Ha spiegato Pirota:

"Abbiamo deciso di fare una visita a sorpresa per verificare in prima persona la situazione. Abbiamo mangiato le stesse cose dei bambini e devo dire che la qualità è stata buona. Oggi c’era un menù particolare in occasione della Settimana della Pace, che qualche genitore ha criticato ancora prima che i loro figli lo assaggiassero, e il gradimento è stato unanime al punto che da parte dei bambini ci sono stati complimenti spontanei al cuoco".

"Continueremo a tenere in considerazione ogni segnalazione"

Ha continuato l'assessore:

"In ogni caso continueremo a tenere in considerazione ogni segnalazione che arriverà e a inoltrarla a Gemeaz, gestore del servizio, con cui c’è un dialogo costante: come Amministrazione comunale, infatti, ma anche come padri e madri di famiglia, siamo i primi a volere un servizio funzionante e di qualità, visto che ne usufruiscono anche i nostri figli".

Nei prossimi giorni il verbale della visita sarà disponibile sul sito.