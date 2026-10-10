Disabilità, due paesi a confronto: visita della delegazione coreana

Una delegazione coreana, di Seul, ha fatto tappa a Magnago per confrontarsi sulle attività e tecniche dedicate alle disabilità

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Una delegazione coreana, di Seul, ha fatto tappa a Magnago per confrontarsi sulle attività e tecniche dedicate alle disabilità.

Progetti fantasia al centro dell’incontro servito a confrontarsi sulle pratiche per la disabilità

Un ponte ideale tra Magnago e un Paese grande, importante, come la Corea del Sud. E’ quello per cui hanno gettato le basi una delegazione coreana e i volontari di Progetti fantasia, il tutto con il coinvolgimento dell’Amministrazione comunale. L’incontro, promosso da Progetti Fantasia APS, ha visto nei giorni scorsi la partecipazione del sindaco Gianluca Marta, della vicesindaco Carla Picco, dell’assessore Federica Berretti e della funzionaria Antonella Tunesi.

Gli spunti emesi durante la visita

Dal canto suo la delegazione ha espresso il desiderio di conoscere le attività della associazione e la rete di collaborazione tra istituzioni, servizi, volontari e famiglie, per trarne spunti da portare nel proprio territorio. Il sindaco ha ringraziato Progetti Fantasia per l’energia con cui coinvolge il paese e crea occasioni di partecipazione. All’iniziativa è arrivato anche il saluto scritto del ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, che ha sottolineato il valore dello scambio e del coinvolgimento dei giovani. Era presente per l’occasione anche il consigliere regionale delegato al Welfare Emanuele Monti.

Il commento del sindaco Marta

«Un grazie a Progetti Fantasia, ai ragazzi, alle famiglie e ai volontari: il loro impegno quotidiano costruisce relazioni capaci di andare oltre i confini e rende la nostra comunità più inclusiva», ha spiegato Marta che ha poi aggiunto:

«Abbiamo fatto gli onori di casa su invito della associazione. L’obiettivo era quello di trasferire norme legislative e metodi sul trattamento e sulla gestione delle disabilità a chi opera nel medesimo settore in Corea. Le operatrici orientali si sono confrontati con le pratiche adottate nel nostro Paese».

L’Amministrazione comunale ha regalato agli ospiti due libri di storia locale.