Dipendenze, altri due anni per Gasoline e Jump around. E nasce anche Take a break

Finanziati tre progetti di Albatros: gli interventi si estendono al Magentino e all'Abbiatense e arriva una nuova iniziativa tra Saronno, Gallarate e Somma Lombardo.

Regione Lombardia finanzia per altri due anni i progetti Gasoline e Jump around della Cooperativa sociale Albatros e dà il via a Take a break, una nuova iniziativa dedicata ai giovani consumatori di sostanze.

Dipendenze, tre progetti sul territorio

Si apre così un nuovo biennio di interventi sul fronte delle dipendenze e della prevenzione, con un raggio d’azione più ampio: oltre all’Altomilanese, le attività raggiungeranno anche Magentino, Abbiatense e gli ambiti di Saronno, Somma Lombardo e Gallarate. L’assegnazione delle tre progettualità rientra nel bando di Regione Lombardia dedicato alla prevenzione delle dipendenze, alla limitazione dei rischi e all’inclusione sociale e garantirà la prosecuzione delle attività fino al 2028.

Due progetti confermati e uno nuovo

Marco Cribioli, presidente della Cooperativa sociale Albatros, commenta:

«L’assegnazione di questi tre progetti ci consente innanzitutto di dare continuità a un lavoro costruito negli ultimi anni insieme ai Comuni, alle Asst e ai partner del Terzo settore, proseguendo interventi che sul territorio sono ormai punti di riferimento. In questi anni abbiamo visto cambiare i bisogni: sono emerse nuove forme di consumo e di vulnerabilità e si è resa sempre più necessaria un’integrazione tra intervento sociale e sanitario. Le nuove progettualità rafforzano la presenza di infermieri, medici e psicologi nelle équipe di prossimità e ampliano la rete dei partner, permettendoci di raggiungere persone che difficilmente si rivolgerebbero spontaneamente ai servizi».

Gasoline e Jump around si allargano

Attivo dal 2020, Gasoline continuerà a operare nell’ambito della grave marginalità e del consumo di sostanze nelle aree boschive e nei pressi della stazione ferroviaria, mantenendo il servizio di Check point per i test anonimi e gratuiti di Hiv e Hcv a Rescaldina e Legnano. Grazie al nuovo finanziamento il progetto sarà esteso anche al Magentino e all’Abbiatense, con l’ingresso dei Comuni di Magenta e Abbiategrasso e di nuovi partner del Terzo settore, tra cui la Cooperativa Lule e l’associazione Cielo e Terra, che rafforzeranno gli interventi sui temi dell’abitare e dell’incontro con le popolazioni straniere. La proposta, denominata Gasoline Ovest Milanese, ha inoltre ottenuto il punteggio più alto del bando: 98 punti su 100.

Proseguirà anche Jump around, l’unità mobile rivolta ai giovani tra i 15 e i 35 anni, che oltre all’Ovest Milanese raggiungerà anche Magentino e Abbiatense con attività di prevenzione nei luoghi della movida, nei parchi, nelle piazze e nelle scuole secondarie di secondo grado, con laboratori, infopoint e attività di counseling. Tra le novità figura l’inserimento stabile di uno psicologo di prossimità all’interno dell’équipe. Il progetto continuerà inoltre a collaborare con gli organizzatori dei principali eventi del territorio, come Rugby Sound, District Festival e Big Bang, per promuovere una cultura del divertimento sicuro. Grazie alla collaborazione con il Dipartimento Dipendenze dell’Asst Ovest Milanese, Gasoline e Jump Around continueranno inoltre a rappresentare un osservatorio privilegiato sull’evoluzione dei consumi e dei fenomeni di disagio, sperimentando modalità di intervento sempre più efficaci per intercettare persone che spesso non si rivolgono spontaneamente ai servizi.

Debutta Take a break

La novità assoluta è rappresentata da “Take a break – Sistemi di prossimità e inclusione sociale per giovani consumatori di sostanze”, che porterà l’esperienza maturata da Albatros anche negli ambiti territoriali di Saronno, Gallarate e Somma Lombardo. Il progetto, realizzato insieme ad Asst Insubria, alla Cooperativa Lotta contro l’emarginazione, alla Cooperativa Mondo visione e alla Cooperativa Cs&l, nasce sul modello già sperimentato con Jump around. Sarà attivato un Check point presso la stazione ferroviaria, con l’obiettivo di offrire ai giovani consumatori di sostanze servizi di prossimità, orientamento e prevenzione, rafforzando l’integrazione tra interventi sociali e sociosanitari.