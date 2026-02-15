Diego Amadori e Giovanni Zeni vincono il terzo torneo di wheelchair

Si è conclusa con successo, e non poteva essere altrimenti visto l’impegno degli organizzatori e dei giocatori scesi in campo, la terza edizione del torneo di tennis in carrozzina organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica disabili Lombardia «Mettiamoci in Gioco» sui campi del Tennis Club di Lainate.

Un evento diventato ormai un appuntamento fisso per la città che anche quest’anno ha visto la presenza in campo di numerosi giocatori

Un evento diventato ormai un appuntamento fisso per la città che anche quest’anno ha visto la presenza in campo di numerosi giocatori. Una manifestazione che ha visto partite combattute tra i partecipanti e che alla fine si sono concluse con la proclamazione dei vincitori. Nel girone Gold, Diego Amadori ha chiuso sul gradino più alto del podio, seguito da Rocco Brando e Alberto Moja. Nel girone Silver, il successo è andato a Giovanni Zeni. Sul podio anche l’atleta di casa, il lainatese Moreno Monti e Simone Beltrame. «Anche quest’anno – spiegano gi organizzatori della manifestazione – abbiamo dovuto rinunciare a delle iscrizioni visto che già un mese prima dell’inizio delle gare era già tutto sold out».

Un premio dalla Fondazione Costruiamo Insieme il Futuro a sostegno dell’attività svolta

L’associazione «Mettiamoci in gioco» nei mesi scorsi ha ricevuto dalla Fondazione Costruiamo insieme il Futuro un premio a sostegno dell’importante attività che ogni giorno svolge.