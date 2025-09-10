Diario Avis per tutti gli alunni

È arrivato il nuovo diario scolastico che accompagnerà i bambini e i ragazzi durante tutto l’anno, fin dal primo suono della campanella avvenuto già stamattina, mercoledì 10 settembre, per gli alunni boffaloresi.

Giancarlo Bozzato, presidente dell’Avis della sezione di Boffalora sopra Ticino e Bernate Ticino ha consegnato ieri, martedì 9 settembre, alle scuole di Boffalora i diari scolastici che tutti gli studenti hanno trovato sui loro banchi già stamattina in occasione del primo giorno di scuola. «Da molti anni Avis, con il supporto del Comune, realizza e distribuisce questo diario, un gesto semplice che porta ogni giorno nelle famiglie un messaggio importante: la solidarietà e il valore della donazione», sottolinea il sindaco Sabina Doniselli.

La prima cittadina ha voluto salutare personalmente gli alunni, i genitori, gli insegnanti e il personale all’inizio del nuovo anno scolastico. «Oggi ho avuto il piacere di essere presente al primo giorno di scuola dei bambini della primaria e domani passerò a salutare i ragazzi della scuola secondaria di primo grado – racconta Doniselli – I primi giorni di scuola sono sempre momenti ricchi di emozioni, attese e nuove opportunità. Auguro a tutti i bambini e i ragazzi di vivere un anno scolastico sereno e stimolante, ricco di esperienze positive e di crescita. Sono vicina alle famiglie, che con amorevole saggezza accompagneranno passo dopo passo il cammino dei loro figli. Agli insegnanti, che svolgono un ruolo prezioso e impegnativo, va il mio augurio di buon lavoro e la mia sincera gratitudine per la dedizione e la passione con cui ogni giorno guidate i nostri bambini. Un sentito ringraziamento anche al personale ausiliario e a tutte le persone che, con il loro impegno, contribuiscono in modo indispensabile alla vita della scuola. Buon anno scolastico a tutti».