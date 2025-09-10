Diario Avis per tutti gli alunni

«Un gesto semplice che porta ogni giorno nelle famiglie un messaggio importante: la solidarietà e il valore della donazione»
Boffalora sopra Ticino ·
10/09/2025 alle 16:17
È arrivato il nuovo diario scolastico che accompagnerà i bambini e i ragazzi durante tutto l’anno, fin dal primo suono della campanella avvenuto già stamattina, mercoledì 10 settembre, per gli alunni boffaloresi.
Il diario dell’Avis
Giancarlo Bozzato, presidente dell’Avis della sezione di Boffalora sopra Ticino e Bernate Ticino ha consegnato ieri, martedì 9 settembre, alle scuole di Boffalora i diari scolastici che tutti gli studenti hanno trovato sui loro banchi già stamattina in occasione del primo giorno di scuola. «Da molti anni Avis, con il supporto del Comune, realizza e distribuisce questo diario, un gesto semplice che porta ogni giorno nelle famiglie un messaggio importante: la solidarietà e il valore della donazione», sottolinea il sindaco Sabina Doniselli.
La visita del sindaco a scuola
La prima cittadina ha voluto salutare personalmente gli alunni, i genitori, gli insegnanti e il personale all’inizio del nuovo anno scolastico. «Oggi ho avuto il piacere di essere presente al primo giorno di scuola dei bambini della primaria e domani passerò a salutare i ragazzi della scuola secondaria di primo grado – racconta Doniselli – I primi giorni di scuola sono sempre momenti ricchi di emozioni, attese e nuove opportunità. Auguro a tutti i bambini e i ragazzi di vivere un anno scolastico sereno e stimolante, ricco di esperienze positive e di crescita. Sono vicina alle famiglie, che con amorevole saggezza accompagneranno passo dopo passo il cammino dei loro figli. Agli insegnanti, che svolgono un ruolo prezioso e impegnativo, va il mio augurio di buon lavoro e la mia sincera gratitudine per la dedizione e la passione con cui ogni giorno guidate i nostri bambini. Un sentito ringraziamento anche al personale ausiliario e a tutte le persone che, con il loro impegno, contribuiscono in modo indispensabile alla vita della scuola. Buon anno scolastico a tutti».