Di ritorno da uno scambio culturale, studenti vengono lasciati a terra dall'aereo

Disavventura a lieto fine per una cinquantina di studenti di quarta e quinta del liceo linguistico Galileo Galilei di Legnano.

Studenti lasciati a terra dall'aereo

Mercoledì 19 aprile 2023, la comitiva, di ritorno da uno scambio culturale a Valencia, si è vista cancellare il volo aereo Ryanair. I ragazzi e i loro docenti hanno trascorso la notte in aeroporto e sono partiti ieri, giovedì 20, diretti a Orio al Serio. A riportarli a Legnano è stato un bus organizzato dalla scuola, che si è attivata già nella notte tra mercoledì e giovedì per fare sì che la comitiva trovasse il pullman ad attenderla non appena fosse atterrata.

Disguidi che capitano a chi viaggia, e fuoriprogramma che spesso per i ragazzi si trasformano in piccole avventure da raccontare a famigliari e amici. Oggi, venerdì 21, gli studenti sono rientrati regolarmente a scuola.