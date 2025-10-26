Di nuovo in Ucraina per portare aiuti e solidarietà

Michele Marra, già pompiere volontario, ha raggiunto diverse città ucraine dove ha consegnato materiale sanitario e derrate alimentari.

L’inverunese Michele Marra, già pompiere volontario, ha raggiunto diverse città ucraine dove ha portato materiale sanitario e derrate alimentari. Insieme ai volontari Alfredo Ermellini, Francesco Cravero, Roberto Garbarino e all’interprete Bohdana Yashchuk, sono stati all’ospedale di primo soccorso di Cernivci, alla Casa della Misericordia di Cortkiv, alla sede della Croce rossa ucraina di Novoselytsia, all’ospedale civile di Chmel’nyckyj. Hanno consegnato cibo in scatola, latte e alimenti per neonati; omogeneizzati e vitamine; pannoloni per adulti e bambini; materiale sanitario di primo soccorso; giocattoli e materiale didattico; due carrozzine per disabili. Il viaggio è stato organizzato con il sostegno delle associazioni L’unione fa la forza, Amici di Denise, Federazione Vigili del Fuoco volontari, Unione Pompieri Volontari.

“Siamo stati in città piene di rifugiati: i bisogni sono tanti”

Marra ha raccontato:

«Le città in cui siamo stati ospitano moltissimi rifugiati trasferitisi dai luoghi di guerra, e hanno quindi bisogno di molti aiuti. È importante farsi vedere fisicamente perché queste persone hanno bisogno di vicinanza, di non sentirsi abbandonati. I bisogni sono tanti e cerchiamo di essere loro vicini. Ringraziamo Autonoleggio Pogliano per i pulmini del viaggio».

Per il materiale raccolto si ringraziano Caritas Inveruno, Obm ospedale Buzzi Milano, Croce Rosa Celeste, Croce Verde Sempione, Fondo di solidarietà Vigili del Fuoco Milano.

Nella foto di copertina, Michele Marra è il secondo da sinistra