Di nuovo campioni d’Italia di primo soccorso

Di nuovo primi alle gare nazionali di primo soccorso.

Primo soccorso: i volontari della Cri di Legnano sono i migliori d'Italia

Come già era successo nel 2019 e nel 2016, i volontari della Croce rossa italiana di Legnano sono saliti sul gradino più alto del podio nella competizione riservata ai migliori soccorritori d’Italia, svoltasi dal 15 al 17 settembre a Caserta. Il team legnanese, formato da Matteo Chiodini, Milena Amoroso, Sara Da Ruos, Carolina Greco, Noemy Piantanida e Alberto Sega, ha sbaragliato l’agguerrita concorrenza di «colleghi» provenienti da tutta la penisola, che come loro si erano aggiudicati la possibilità di accedere alla 28esima edizione delle gare nazionali dopo essere stati selezionati come i migliori della propria regione di provenienza.

A giugno la straordinaria prova alle gare regionali disputate a Volandia

Nel caso dell’équipe della città del Carroccio, le gare regionali si erano disputate a giugno a Volandia, parco e museo del volo di Somma Lombardo. In quell’occasione i sette volontari del comitato cittadino, preparati da Alice Raimondi, avevano affrontato diverse prove cronometrate nel corso delle quali avevano dovuto trattare patologie mediche o eventi traumatici facendo affidamento soltanto su uno zaino (cioè senza avere a disposizione i presidi utilizzati normalmente quando si interviene con l’ambulanza, quali collarini e tavole spinali), ma anche dimostrare la propria competenza in tema di Diu (Diritto internazionale umanitario) e storia della Croce rossa. E i risultati erano stati straordinari: oltre a piazzarsi primi nella classifica generale, staccando un biglietto per le nazionali di Caserta, avevano vinto ben due premi speciali, quello per il Sep-Servizio psicosociale e il Memorial Edo (riservato all’eccellenza nei Soccorsi con mezzi e tecniche speciali).

Il team legnanese primo anche anche nella prova sulle manovre salvavita

Ora è arrivato un nuovo e più prestigioso successo, accolto con soddisfazione non solo dal team che si è preparato con impegno e passione per quasi un anno, ma da tutto il comitato Cri di Legnano che così commenta la vittoria a Caserta:

"Dopo un’intensa giornata di gare, in rappresentanza della Lombardia, vi siete aggiudicati il primo posto: siete stati fantastici! Primo posto ottenuto anche anche nella prova sulle manovre salvavita. Grazie ragazzi per l'impegno, la passione e la grinta che avete sempre dimostrato. Un ringraziamento speciale va anche agli istruttori e a tutto il gruppo supporter che in questi mesi hanno sempre accompagnato i ragazzi spronandoli a dare il meglio e a dimostrare tutte le loro capacità. Grazie ragazzi, siamo tutti orgogliosi di voi".