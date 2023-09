Sette furti in quattro mesi nei bar della zona: arrestato

La scorsa primavera era diventato l'incubo dei baristi della zona, mettendo a segno ben sette furti in altrettanti locali di Villa Cortese, Dairago e Arconate. Ora è finito in manette.

Sette furti in quattro mesi: l'incubo dei baristi era un 31enne di Busto Garolfo

Si tratta di un 31enne di Busto Garolfo, già noto alle forze dell’ordine. Ad assicurarlo alla giustizia sono stati i Carabinieri della stazione cittadina che, stando a quanto disposto dal giudice per le indagini preliminari di Busto Arsizio su richiesta della Procura della Repubblica, lo hanno posto agli arresti domiciliari con l'accusa di furto aggravato.

Le indagini, condotte dai militari della stazione di Busto Garolfo attraverso accurati sopralluoghi, analisi di tabulati telefonici e raccolta delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di raccogliere elementi idonei all’identificazione dell’indagato.

Scassinando macchinette e distributori automatici ha rubato migliaia di euro

L'uomo agiva di notte, e in tutti i casi (sette colpi messi a segno tra il mese di marzo e il mese di giugno 2023) ha danneggiato macchinette da gioco o distributori automatici, per poi dileguarsi con l'incasso. Il bottino dei sette colpi è quantificabile in qualche migliaia di euro.

Il 31enne, al termine delle operazioni di rito, è stato accompagnato alla sua abitazione, ove sconterà gli arresti domiciliari.