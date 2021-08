Di corsa per Vale: la Strapasciata dedicata alla 32enne scomparsa

Un atto d'amore: così il Tapascione running team definisce la scelta di dedicare la Strapasciata del Naviglio 2021 a Valentina Caso, la giovane atleta scomparsa in un tragico incidente a Robecco.

La tragedia

Un grave lutto per l'associazione e per l'intera comunità, colpita da una tragedia enorme, che lascia tanto amaro in bocca, oltre ad un vuoto immenso per familiari, amici e conoscenti.

Strapasciata per Vale

"Un atto d’amore, un ricordo indelebile, un pensiero che resterà sempre con noi… La Strapasciata del Naviglio - 2021 diventa per Vale. In collaborazione con gli amici Urban Runners, la nostra classica sarà dedicata a te", è l'annuncio del gruppo robecchese, di cui la 32enne faceva parte. Il 6 settembre, insomma, sulle sponde del Naviglio si corre per un'amica che non c'è più, per omaggiarla e ricordarla a un mese dalla sua scomparsa.