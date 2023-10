Derby a Settimo: è nato il Milan Club

Dopo la nascita durante l’estate dell’Inter Club di Settimo Milanese, ora la città può vantare anche un Milan Club.

Milan Club Settimo

La rivalità calcistica cittadina più importante al mondo rivive anche a Settimo Milanese. Domenica, durante la festa del paese, gli stand dell’Inter Club e quello del neonato Milan Club saranno fianco a fianco per scelta del Comune a raccogliere soci nei pressi di Palazzo Granaio.

Il neonato Milan Club, presieduto dal dirigente del Vighignolo Calcio Roberto Isernia, ha visto la luce lo scorso 8 ottobre ed è stato ufficialmente affiliato nei giorni scorsi. 30 i soci fondatori, con altrettanti tifosi che si sono già iscritti. Attualmente la sede è alla Tabaccheria Mantovani in via Gramsci 45. Il prossimo 16 dicembre è in fase di organizzazione la festa per inaugurare il club a sostegno dei rossoneri attualmente allenati da Stefano Pioli.

Tifo e rispetto

«Il merito della nascita del club va dato a Roberto Isernia - racconta l’architetto Fernando Romito, cittadino di Settimo e fra i soci fondatori del gruppo -. E’ lui che ha mosso tutto e creato un club che unisce le tante anime del tifo rossonero in città. Nel club sono presenti sin d’ora persone di ogni età, dal pensionato al ragazzo nato nel 2007, provenienti da Settimo come da Vighignolo. Anche il consiglio direttivo è stato creato con ben tredici persone, così da rappresentare tutti».

Domenica alla festa

Poi ci sono i cugini interisti con cui già domenica sarete fianco a fianco...

«Siamo a Milano, non a Roma - prosegue Romito, che di professione è addetto alla manutenzione proprio nell’ufficio tecnico gestione stadio del Comune di Milano -. Ai derby fra Milan e Inter le famiglie vanno tranquille, un figlio con la maglia rossonera e uno con la maglia nerazzurra. Il derby milanese è un esempio in termini di rivalità sportiva. La linea è chiara e intendiamo seguirla».

Dopo la serata della fondazione dell’8 ottobre (conclusa con la foto e l’accensione dei fumogeni rossoneri), quello di domenica alla festa sarà il debutto ufficiale del Milan Club. L’obiettivo è di raggiungere già domenica quota cento iscritti. Con la speranza di poter festeggiare poi in serata, quando al Meazza andrà in scena la partita contro la Juventus.

Consiglio direttivo

Questa la composizione del consiglio direttivo: Roberto Isernia presidente, Pietro Maria Sanza vicepresidente, Fernando Romito addetto stampa, Nicola Raffaele Bosco revisore, Davide Mantovani tesoriere, Luca Barnaba Lecchi segretario, Fabrizio Minoia, Andrea Pogliani, Fabio Oldani, Carlo Maderna, Alessandro D’Onofrio, Davide Di Bella, Filippo De Santis, Cristian Roversi i consiglieri.