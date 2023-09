E' nato l'Inter Club di Settimo Milanese

Settimo Milanese battezza l’Inter Club: dopo anni di assenza sul territorio, un presidio della squadra neroazzurra è tornato attivo per gli appassionati.

E’ nato da pochi giorni il nuovo Inter Club dalla passione del giovane Riccardo Sala, da sempre tifoso della Curva Nord. Lui, infatti, ha coltivato questo "pazzo amore" fin da bambino:

Un amore che è diventato una fede e che non ha risparmiato Riccardo anche di fare pazzie:

"Io facevo parte dell'Inter Club di Cornaredo e il mio nome è stato estratto tra quelli dei soci che potevano acquistare il biglietto per la finale di Champions League - ha affermato Sala - Sono stato fortunato, ma partire per Istanbul è stata sicuramente la pazzia più grande che ho fatto per l’Inter".

Da lì, il desiderio di aprire un Club nella sua città:

"E’ stata un’esperienza unica e che vorrei avessero vissuto altri tifosi come me. Per quello ho aperto un Club a Settimo - ha continuato - Ora siamo già a 40 iscritti e abbiamo tanti progetti e idee in mente. Noi ci troviamo alla Cooperativa di via Garibaldini".