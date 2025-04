Delegazione francese in visita in paese per un nuovo possibile gemellaggio

Mesero sembra avere un certo appeal tra i francesi. Il paese, già gemellato da qualche anno con il Comune di Lurcy Levis, è stato di recente contattato anche da un altro Comune francese, Méré, anch’esso interessato a un nuovo gemellaggio con la Città di Mesero.

Il primo contatto e la visita di conoscenza

«Ci hanno trovato sul sito dei gemellaggi facendo una selezione tra i Comuni, ci hanno scritto chiedendo se fossimo disponibili per un gemellaggio, noi abbiamo risposto e fissato un primo incontro conoscitivo con loro in videochiamata – racconta Mirella Salmoiraghi, presidente del Comitato gemellaggio – Poi lo scorso weekend una delegazione francese è venuta a visitare Mesero, c’erano il sindaco e alcuni rappresentanti del Comune e del gemellaggio. Sono arrivati sabato a mezzogiorno e si sono fermati fino a domenica dopo pranzo, abbiamo fatto vedere il paese e ci siamo conosciuti in modo informale. Noi siamo già gemellati con un Comune francese, ma nello spirito proprio del gemellaggio abbiamo voluto provare ad accogliere anche la loro richiesta».

Gettate le basi per il nuovo gemellaggio

Al termine dell’incontro la presidente del Comitato e l’Amministrazione meserese hanno ricevuto l’invito a ricambiare la visita, andando a trovare i rappresentanti di Méré, che si trova nel Dipartimento di Parigi, a circa 20 chilometri da Versaille.

«Il primo contatto è stato positivo e interessante, vediamo se si riescono a gettare le basi per un nuovo gemellaggio, per adesso è ancora in fase embrionale. Il gemellaggio è una cosa in cui crediamo molto», afferma Mirella Salmoiraghi.

A maggio lo scambio con gli studenti francesi

Intanto gli studenti della scuola media di Mesero si stanno preparando ad accogliere i loro coetanei francesi di Lurcy Levis, che «arriveranno il 20 maggio per un secondo incontro dopo il successo dello scorso anno – annuncia la presidente del Comitato gemellaggio – Abbiamo una pagina Facebook “Mesero - Lurcy Levis” e chiunque fosse interessato, anche solo per curiosità o proporre delle attività può scrivere a gemellaggiomesero@gmail.com o chiedere in Comune».