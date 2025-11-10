Delegazione del Governo Palestinese al piccolo borgo

Un importante appuntamento per tutti i cittadini e non solo. Cassinetta di Lugagnano ospiterà la visita ufficiale della delegazione del Governo Palestinese, territorio del medio-oriente dilaniato da una lunga guerra.

Un incontro speciale

Un ulteriore scelta che evidenza la linea dell’Amministrazione e del sindaco Domenico Finiguerra, sempre in prima linea contro il genocidio a Gaza, a favore del riconoscimento della Stato Palestinese e contro il riarmo dell’Alleanza Atlantica.

Venerdì 14 novembre 2025, alle 18, il piccolo borgo al Centro Polifunzionale darà il benvenuto alla delegazione palestinese; sabato 15 novembre alle 10 in Sala consiliare ci terrà l’incontro istituzionale e gli interventi dei rappresentanti del Governo Palestinese e del sindaco Finiguerra.

Un piccolo Comune del milanese fa la storia con decisioni audaci

Il Comune in Consiglio comunale, quest’estate, ha approvato due importati delibere: ha riconosciuto lo Stato di Palestina e auspicato lo stop al riarmo della Nato.

Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità una delibera con cui si riconosce lo Stato di Palestina. L’atto del Consiglio si aggiunge alle numerose iniziative del Comune contro il dramma che si sta consumando nella Striscia, il genocidio in corso a Gaza, una posizione sottolineata anche dallo striscione che campeggia da fine 2024 sul balcone del Municipio con la scritta «Stop genocidio».

Inoltre, sempre durante la seduta dell’Assise di giovedì sera 31 luglio 2025, il Comune ha adottato all’unanimità una delibera contro la spesa militare della Nato, aderendo all’iniziativa popolare contro i piani di riarmo. È uno dei primi Comuni che ha esplicitato la propria condanna nell’ambito dell’iniziativa «Comuni per la pace e contro il riarmo», lanciata dai promotori italiani della campagna «Stop Rearm Europe».

Fondi da destinare al sociale, sanità e servizi alle persone

In sintesi il Comune ha chiesto al Governo italiano di recedere dall’impegno sottoscritto con la Nato. Durate la seduta dove sono state approvate queste due delibere il primo cittadino ha spiegato come questi investimenti potrebbero essere veicolati per i settori sanitari e sociali, ai servizi alle persone. Inoltre ha aggiunto: