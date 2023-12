Defibrillatore in ricordo di Daniela Cassina: si salveranno vite

Defibrillatore in ricordo di Daniela Cassina a Nerviano: si salveranno vite.

Inaugurato il defibrillatore in memoria di Daniela Cassina. La mattina di ieri, domenica 17 dicembre 2023, il ricordo è stato tutto per la 48enne, originaria di Meda, residente a Busto Garolfo e moglie dell’ex sindaco di Nerviano Massimo Cozzi. E proprio a Nerviano, in Piazza Vittorio Emanuele (Piazza Quaranta), si è svolto il taglio del nastro per il defibrillatore a lei intitolato: un modo per tenere vivo il ricordo della corista che aveva perso la vita la sera dell’8 ottobre 2022 insieme all’amica Gabriella Andreasi, mentre stavano rincasando dal workshop del "Novara gospel festival", a causa di un incidente provocato da un pirata della strada. Il defibrillatore, strumento che può salvare la vita in caso di arresto cardiaco, è stato donato dal Nordic walking Nerviano, gruppo del quale Cassina era socia attivissima e fondatrice. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza della società sportiva, del sindaco Daniela Colombo, dei genitori della 48enne, Maria Rita Viganò e Antonio Cassina, della sorella Lorella e del marito Cozzi.

"A distanza di un anno dal tragico evento abbiamo voluto donare questo Dae alla comunità in ricordo di Daniela - hanno dichiarato dal Nordic walking - Nel nostro piccolo, è un grande gesto per ricordare la Dany. Daniela era e sarà sempre con noi"; "Da una tragedia è nato un dono prezioso per i cittadini - ha aggiunto il sindaco - Grazie all’associazione e a quanti stanno aiutando nella diffusione dei Dae, che vogliamo rendere sempre più capillari sul territorio. Sono strumenti che infatti possono fare la differenza".

Le parole dei familiari

Commozione da parte del marito Massimo Cozzi: "Sono contento di questa iniziativa, Dany era fantastica e non posso che ringraziare il Nordic walking, dove era sempre presente e attiva. Si spera che questo apparecchio non debba mai servire ma, nel caso, si è pronti a intervenire salvando da una vita. Da un dramma, nasce quindi la speranza che si possano salvare vite"; "La nostra Dany non c’è più, ma continua a seminare amore", il commento dei genitori.