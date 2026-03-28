Dedizione, resilienza, cura e passione: ecco “La Magenta delle donne”

Atto conclusivo del concorso che ha permesso di riscoprire e valorizzare tante donne che, col loro impegno, hanno segnato la storia della comunità magentina

Si è tenuta in sala consigliare la presentazione del contest “La Magenta delle donne – Storie di figure femminili che hanno dato un contributo alla città”, promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità.

Storie di donne che hanno segnato la comunità

L’iniziativa ha rappresentato un momento di restituzione alla cittadinanza del lavoro di valorizzazione di alcune figure femminili che, con il loro impegno nei diversi ambiti della vita sociale, culturale ed economica, hanno lasciato un segno nella comunità di Magenta.

Nel corso della serata, realizzata in forma artistica anche grazie alla collaborazione di volontari e dell’Associazione Totem, sono stati presentati i 12 elaborati selezionati dalla giuria, attraverso la lettura di alcuni estratti. I contributi sono stati organizzati secondo quattro aree tematiche che hanno guidato il percorso narrativo dell’evento: Dedizione, Resilienza, Cura e Passione.

I lavori hanno permesso di riportare alla luce storie di donne magentine, di nascita o d’adozione, nate tra il 1830 e il 1975 e attive in ambiti quali quello sociale, scientifico-sanitario, culturale, artistico, sportivo, imprenditoriale, civico e associativo.

Alla serata erano presenti i curatori degli elaborati e i componenti della giuria, offrendo un’occasione di confronto e condivisione con il pubblico.

“Un momento importante per la nostra città”

‘’Questo progetto ha rappresentato un momento importante per la nostra città – ha dichiarato l’Assessore alle Pari Opportunità Mariarosa Cuciniello – perché ha consentito di dare visibilità a storie di donne che hanno contribuito, in modi diversi, alla crescita di Magenta, trasmettendone il valore alle giovani generazioni. Valorizzare queste testimonianze ha significato promuovere una cultura dell’uguaglianza e riconoscere il ruolo fondamentale del protagonismo femminile’’.

Gli elaborati

I 12 elaborati selezionati sono:

GUARDA LA GALLERY (4 foto) ← →

Dedizione

Maria – di Emanuele Torreggiani

Renata Perego – di Carlo Nosotti

Piera Strada – di Antonella Coppola

Resilienza

Ambrogina Oldani – a cura di ANPI Magenta

Edda Maria Maddalena Simonetti – di Anna Maria Burresi

Dina Cerioli – a cura di ACLI Magenta

Cura

Elena Sachsel – di Sabrina Carrozza

Laura Ippolita Ghirlanda e Giuseppina Ticozzi – a cura di AVIS Magenta

Luigina Garagiola – di Rosa Folli

Passione

Noemi Barbaglia – di Maria Palma Felina

Raffaella Sesana – di Benedetta Balmaverde

Maria Luisa Busti – di Antonio De Cristofaro

Tanti grazie

Numerosi i ringraziamenti portati a fine evento dall’assessore Cuciniello a coloro che hanno reso possibile il contest e la serata conclusiva: tla Commissione di valutazione, composta da Natalia Tunesi (Presidente), Luigina Fornaroli, Franca Galeazzi e Carlo Morani, “per l’impegno e la cura nella selezione dei testi”; gli autori che hanno partecipato con le loro opere, “dando voce a storie di donne che hanno contribuito a costruire e arricchire la comunità”; le donne di Magenta raccontate nei 12 elaborati “e tutte le altre che, nel silenzio, continuano a fare grande la città”; i volontari e l’Associazione Totem, “per il supporto nell’organizzazione e nella realizzazione dell’evento”; Arabella Biscaro e i lettori, Alberto Baroni, Sara Dameno, Lorenzo De Ciechi, Luigina Fornaroli, Franca Galeazzi, Luigi Galli e Silvia Portaluppi, “per aver restituito con sensibilità le storie raccolte”; Maddalena Miramonti che ha arricchito la serata con momenti musicali. “E infine il pubblico presente, molto numeroso, che ha reso viva questa celebrazione della memoria e del protagonismo femminile”.