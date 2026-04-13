Decoro urbano: intervento straordinario di pulizia in viale Mazzini

Operazioni analoghe sono previste in altre zone sensibili della città

Si è concluso nei giorni scorsi l’intervento di pulizia straordinaria in Viale Mazzini ad Abbiategrasso, uno degli ingressi principali della città. L’operazione, volta a contrastare i fenomeni di degrado ambientale segnalati nell’area, è stata coordinata da Amaga con il supporto operativo della Polizia Locale.

Per garantire standard di pulizia più elevati

L’intervento ha richiesto l’istituzione temporanea di divieti di sosta per permettere ai mezzi meccanizzati di igiene urbana di agire capillarmente non solo sui marciapiedi, ma sull’intera sede stradale.

“Voglio ringraziare il personale di Amaga e gli agenti della Polizia Locale per il lavoro sinergico svolto in viale Mazzini – ha dichiarato l’assessore Chiara Bonomi – Questo intervento non resterà isolato: abbiamo già in programma operazioni analoghe in altre zone sensibili della città per garantire standard di pulizia più elevati.”

L’Amministrazione comunale coglie l’occasione per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della cura del bene comune. L’efficacia di questi sforzi straordinari dipende infatti dalla collaborazione di tutti: il rispetto delle regole e del decoro urbano è fondamentale perché l’impegno dell’ente pubblico non venga vanificato da comportamenti incivili o incuranti del regolamento comunale.