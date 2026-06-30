Cinema

Decima edizione per il Cinemambulante

Ospite della prima serata di questa decima edizione il doppiatore Andrea Oldani

Decima edizione per il Cinemambulante

Cornaredo · 30/06/2026 alle 14:24

A Cornaredo torna il Cinemambulante: ospite della prima serata il doppiatore Andrea Oldani.

Cinemambulante

La decima edizione del Cinemambulante a Cornaredo riprende lunedì 6 luglio con il primo appuntamento, in programma in piazza della Chiesa a San Pietro all’Olmo. La proiezione all’aperto, gratuita, avrà inizio alle 21 e 20: “Il maestro che promise il mare” di Patricia Font il film proposto dall’ideatore della rassegna Maurizio Casula.

Andrea Oldani

Ospite della serata Cuggiono Andrea Oldani di Cuggiono, doppiatore italiano del protagonista dell’opera, già voce in numerosi telefilm, film, videogiochi e cartoni animati,  voce di Jurij Borisov per il cinema, Harry Styles, serie animate come One Piece, Doraemon, Naruto, la voce di  Andrè Grandier nell’ultima trasposizione di Lady Oscar.

Rassegna

 

Un punto di riferimento per il settore che si racconterà, all’inizio della proiezione di lunedì 6 luglio, il proprio mestiere e l’importanza del doppiaggio e del ruolo del doppiatore.

Il successivo appuntamento della rassegna è in programma il lunedì successivo, il 13, in piazza Libertà a Cornaredo, con “Imprevisti digitali” di Benoît Delépine e Gustave Kervern.

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