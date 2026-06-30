Decima edizione per il Cinemambulante

A Cornaredo torna il Cinemambulante: ospite della prima serata il doppiatore Andrea Oldani.
Cinemambulante
La decima edizione del Cinemambulante a Cornaredo riprende lunedì 6 luglio con il primo appuntamento, in programma in piazza della Chiesa a San Pietro all’Olmo. La proiezione all’aperto, gratuita, avrà inizio alle 21 e 20: “Il maestro che promise il mare” di Patricia Font il film proposto dall’ideatore della rassegna Maurizio Casula.
Andrea Oldani
Ospite della serata Cuggiono Andrea Oldani di Cuggiono, doppiatore italiano del protagonista dell’opera, già voce in numerosi telefilm, film, videogiochi e cartoni animati, voce di Jurij Borisov per il cinema, Harry Styles, serie animate come One Piece, Doraemon, Naruto, la voce di Andrè Grandier nell’ultima trasposizione di Lady Oscar.
Rassegna
Un punto di riferimento per il settore che si racconterà, all’inizio della proiezione di lunedì 6 luglio, il proprio mestiere e l’importanza del doppiaggio e del ruolo del doppiatore.
Il successivo appuntamento della rassegna è in programma il lunedì successivo, il 13, in piazza Libertà a Cornaredo, con “Imprevisti digitali” di Benoît Delépine e Gustave Kervern.