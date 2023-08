Decima edizione della Gran fondo del Naviglio

La Gran Fondo del Naviglio - X edizione, organizzata da Terre dei Navigli Sport e Natura Asd, torna sabato 9 settembre 2023 ad animare le acque del canale per una competizione dal sapore storico a Gaggiano.

A Nuoto fino a Milano

Un evento molto sentito, un appuntamento tradizionale che come ogni edizione raduna sulle sponde del Naviglio Grande di Gaggiano un nutrito gruppo di impavidi che nella mattina di sabato si tufferanno nelle acque del Naviglio per percorrere i 14 chilometri che separano il comune dell’hinterland milanese per arrivare alla Darsena di Milano.

Da un punto di vista tecnico i partecipanti iscritti, che si getteranno nelle acque a Gaggiano sono una quarantina e come nelle precedenti edizioni, dovranno affrontare maggiori difficoltà per la corrente del Naviglio ridotta per il poco flusso, determinato dalla crisi idrica degli ultimi mesi.

Cancellata la prova più lunga

Proprio per questi motivi di sicurezza, l’organizzazione ha quindi deciso di annullare, per l’edizione 2023, il percorso di gara, dopo diversi sopralluoghi, sulla distanza più lunga (24,5 chilometri da Cassinetta di Lugagnano a Milano Darsena). Giunta alla sua decima edizione conserva un fascino particolare tra i partecipanti e gli spettatori che assistono alla competizione.

«Lo sport per il Comune di Gaggiano è uno strumento fondamentale di socialità - ha detto il vicesindaco di Gaggiano Francesco Berardi - Io da amante dello sport sono sempre disponibile a sostenere eventi che promuovono l’attività sportiva in ogni ambito, sia di realtà gaggianesi, ma anche extra comunali. Anche quest’anno il comune ha deciso di sostenere la Gran Fondo del Naviglio dal punto di vista logistico. La collaborazione con gli organizzatori ha sempre dato ottimi risultati, come Amministrazione ci impegniamo a mettere a disposizione dei concorrenti i gazebo, le sedie, gli spazi idonei per cambiarsi e prepararsi alla nuotata. Ci tengo a precisare che il Comune premierà , a Milano, la donna che giungerà al traguardo per prima, con un riconoscimento messo a disposizione dall’Amministrazione».

Per la competizione sarà sospesa la navigazione nel tratto interessato dalla manifestazione, dalle 7.30 alle 13.30 La partenza dovrebbe essere confermata per le 10.