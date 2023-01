Davide Zullo ai Mondiali di Qwan Ki Do

Giovane atleta di Abbiategrasso parte per il Campionato mondiale di Qwan Ki Do in India . Sarà Davide Zullo a tenere alto i colori dell’Italia alla manifestazione internazionale più importante.

Arte marziale cino-vietnamita

Immaginate di partire per un paese che non conoscete, autofinanziati, per partecipare a una competizione mondiale di combattimento con atleti che arrivano da tutto il mondo. Questa è l'impresa che sta per compiere Davide Zullo, 24 anni, praticante dell'arte marziale cino-vietnamita Qwan Ki Do, studente di scienze motorie e cittadino di Abbiategrasso, che si presenterà al campionato mondiale di Qwan Ki Do in India, a Nuova Dehli, nel week end. Un giovane come lui è un esempio di coraggio e determinazione per il territorio abbiatense.

Il saluto e gli auguri del sindaco Nai

Proprio per questo mercoledì nella palestra dove si allena era presente il sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai, il presidente del Consiglio comunale Francesco Bottene e il membro della consulta Sport Leonardo Capraro, che hanno saluto e augurato buona fortuna all’impavido atleta, pronto ad affrontare un’avventura straordinaria, una competizione che lo metterà a dura prova, una delle sfide più belle, quella contro se stesso. Nonostante la distanza che li divide i suoi compagni e il suo maestro saranno spiritualmente con lui sul tatami di New Dheli. Il club Quang Trung di Abbiategrasso e tutto il territorio lo aspetteranno al suo ritorno, qualunque sia il risultato di questa competizione.