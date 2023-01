Anffas dice addio al medico Giuliano Orsini

Il nuovo anno inizia con una brutta notizia per gli amici dell’Anffas: domenica 8 gennaio 2023 è venuto a mancare il dottor Giuliano Orsini, medico neurologo di Abbiategrasso.

Il dottor Giuliano Orsini aveva 78 anni e si arreso ad una brutta e lunga malattia che non gli ha lasciato scampo. Per oltre vent’anni è stato medico volontario all’Anffas di Abbiategrasso, dove ha dato uno straordinario contributo professionale e personale.

Una perdita che ha lasciato senza parole i volontari dell’associazione e il suo presidente Alberto Gelpi. Il dottor Orsini avrebbe compiuto 79 anni a febbraio, da quando era in pensione si divideva tra la sua amata Abbiategrasso e la Puglia dove, aveva dei terreni e si dilettava con la raccolta delle olive.

Ha ricordato Alberto Gelpi:

"E’ stato un amico e un medico veramente speciale per la famiglia Anffas. Per vent’anni è sempre stato presente, un medico volontario fondamentale per la nostra associazione. E’ stato un plus per il nostro servizio. Si dedicava ai ragazzi con professionalità e umanità, era una persona disponibile. Non gli piaceva essere sotto i riflettori, lavorava dietro le quinte".