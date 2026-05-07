I data center sono infrastrutture fondamentali per lo sviluppo tecnologico e asset strategici per la digitalizzazione delle imprese.

Data center: se ne parla a Magenta con UrbanaMente e Milano Percorsi

Per la loro realizzazione e attivazione nel nostro Paese sono già stati investiti importanti investimenti (7,5 miliardi di euro, tra il 2023 e il 2025) e se ne prevedono ancora più significativi nel triennio 2026-2028. Tuttavia, su di essi ci sono molti elementi da comprendere e da definire, a partire dal contesto legislativo fino al calcolo esatto del loro consumo energetico. A livello nazionale e regionale si stanno definendo due leggi dedicate.

Intanto, il loro sviluppo prosegue, in particolare nell’Area Metropolitana Milanese, dove sono attesi nuovi data center. Uno di questi sorgerà a Magenta. Occorre, quindi, comprendere di più riguardo questi centri tecnologici su cui si gioca il presente e il futuro italiano, ma su cui è necessario fornire strumenti utili a saperne di più.

Esperti e tematiche

Con questa finalità, l’Associazione culturale UrbanaMente organizza un convegno a Magenta, mercoledì 13 maggio (ore 21, Aula Consiliare, via Fornaroli 30), in collaborazione con Milano Percorsi e il patrocinio del Comune di Magenta. L’incontro, moderato dal giornalista Andrea Ballocchi, vedrà la presenza di Eugenio Morello, Docente di Tecnica e Pianificazione Urbanistica del Politecnico di Milano, coordinatore di un progetto di ricerca che ha portato alla mappatura dei data center dell’Area Metropolitana Milanese.

Insieme a lui ci saranno Maria Chiara Pastore, Docente in Urbanistica presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, nonché Direttrice scientifica del progetto Forestami, iniziativa strategica per l’incremento del capitale naturale nella Città Metropolitana di Milano, e Claudia Ida Maria Parenti, Docente a Contratto presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani al Politecnico di Milano. Le docenti ed esperte tratteranno il tema riguardante le opere di compensazione.