Data Center ad Abbiategrasso: il Comitato chiede lo stop

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Il Comitato bene Comune di Abbiategrasso chiede lo stop all’autorizzazione per il campus tecnologico e il coinvolgimento dei cittadini.

Diversi fattori da valutare

“In occasione della Commissione consiliare di lunedì 5 ottobre, i rappresentanti di Digital Reality hanno fatto cenno ad alcune perplessità sollevate dai comitati anti-data center lombardi in merito all’insediamento di queste strutture nel Milanese – si legge in una nota diffusa dal Comitato – È la prova evidente che le nostre argomentazioni, che portiamo avanti da mesi come dimostra anche l’evento di fine maggio organizzato nella sala consiliare di Abbiategrasso, sono fondate. Tuttavia, alle domande di approfondimento sulle ricadute di lungo periodo dei due impianti previsti nel nostro territorio, l’azienda ha risposto solo con dati di circostanza e rassicurazioni di facciata. Ha parlato di una maggiore efficienza dei nuovi edifici che sorgeranno. Ha promesso una buona gestione del teleriscaldamento. Riteniamo queste risposte un’operazione di marketing per imbonirsi la cittadinanza di fronte al fatto compiuto, distrarla esaltando piantumazioni di facciata e l’incasso degli oneri di urbanizzazione per circa 14 milioni di euro. La salute del territorio, per noi, non si svende. Viviamo in una zona con scarsa qualità dell’aria, dove manca una valutazione sull’impatto cumulativo causato dai generatori d’emergenza e dalla vicinanza di altri data center come quello di Magenta. A ciò si aggiunge un consumo di suolo invasivo: l’opera non riqualifica solo l’ex Ropal (72.000 metri quadri) ma si estende su un nuovo comparto agricolo di 66.500 metri quadri occupando quasi 139.000 metri quadri totali. Senza contare la rete di teleriscaldamento da 17 chilometri, che resta un’ipotesi vaga e priva di qualsiasi vincolo od obbligo giuridico”.

L’apertura di un tavolo di confronto

Un futuro che preoccupata il Comitato sempre vigile nel valutare i progetto che coinvolgono e hanno una ricaduta sui cittadini e il territorio.