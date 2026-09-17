Dalle Scuole Paganini alla tv: Alex Mandelli nella band de La Ruota della Fortuna

Il docente delle Scuole di Musica Niccolò Paganini di Legnano entra nella band del celebre programma di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Una prestigiosa opportunità arrivata dopo una selezione affrontata nel mese di agosto.

Una bellissima notizia per le Scuole di Musica Niccolò Paganini e, soprattutto, un importante traguardo professionale per Alex Mandelli, docente di chitarra moderna della Scuola, cantante, chitarrista e musicista con una lunga esperienza sui palchi.

L’ingresso nei Fortuna Five

Dopo una impegnativa selezione affrontata durante il mese di agosto, Alex è stato scelto per entrare nei Fortuna Five, la band resident de “La Ruota della Fortuna”, il celebre programma di Canale 5 condotto da Gerry Scotti insieme a Samira Lui.

A partire dalla puntata del 13 settembre, Mandelli è entrato ufficialmente nella formazione come voce e chitarrista, assumendo un ruolo di grande visibilità e responsabilità all’interno della parte musicale della trasmissione.

La musica dal vivo in televisione

Un impegno importante: la musica dal vivo rappresenta infatti ormai uno degli elementi caratterizzanti del programma, con numerose esibizioni e interventi musicali che accompagnano ogni puntata.

Per le Scuole Paganini, il successo di Alex rappresenta anche una conferma di un principio che da sempre caratterizza la scelta dei propri insegnanti: un grande docente deve possedere competenza didattica, ma deve anche conoscere profondamente la musica vissuta e suonata.

Le parole delle Scuole Paganini

«Alex è un musicista straordinario, un insegnante incredibile e una persona che si è sempre distinta per disponibilità, entusiasmo e professionalità – commenta il direttore delle Scuole di Musica Niccolò Paganini. – Abbiamo sempre visto in lui qualcosa in più, soprattutto nella sua capacità di portare all’interno dell’aula tutto ciò che vive sul palco. La sua storia rispecchia perfettamente quello in cui crediamo come Scuola. Per insegnare servono certamente preparazione e una vera vocazione didattica, ma crediamo sia molto difficile trasmettere fino in fondo qualcosa che non si è mai sperimentato personalmente. Il palco, i concerti, il rapporto con il pubblico, le prove, le difficoltà e le emozioni delle esibizioni costruiscono un patrimonio di esperienza che il docente può poi trasferire ai propri allievi. Alex questo lo ha sempre fatto. Ha saputo essere contemporaneamente musicista e insegnante, portando la propria esperienza professionale dentro la Scuola e trasformandola in un valore per i ragazzi. Per questo siamo particolarmente felici e orgogliosi del traguardo che ha raggiunto».

Roberto Scazzosi, presidente della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate, che da tempo sostiene le Scuole di Musica Niccolò Paganini e le loro attività sul territorio, esprime soddisfazione per il prestigioso traguardo raggiunto da Alex Mandelli.

«Il traguardo raggiunto da Alex Mandelli è motivo di grande soddisfazione e rappresenta anche una bella testimonianza del valore delle scuole del nostro territorio. Vedere un docente delle Scuole Paganini approdare su un palcoscenico nazionale così prestigioso dimostra quanto talento, preparazione, passione e perseveranza possano aprire strade importanti. Ad Alex Mandelli vanno i nostri complimenti e il più sincero augurio per questa nuova esperienza, e alle Scuole Paganini il riconoscimento per continuare a far crescere talenti, cultura e opportunità sul nostro territorio.»

Anni di studio e professione

Una soddisfazione ancora più grande perché dietro l’opportunità televisiva ci sono anni di lavoro, studio ed esperienza professionale.

«Sono stati anni di sacrifici, di massimo impegno e di grande dedizione – racconta Alex Mandelli. – Non sono mancati i momenti difficili e le porte chiuse, ma ho continuato a lavorare e a credere in quello che facevo. Anni di musica dal vivo, aziende, eventi e palchi molto diversi tra loro mi hanno permesso di crescere e costruire esperienza. Oggi questa opportunità rappresenta per me un traguardo bellissimo e, allo stesso tempo, l’inizio di una nuova sfida professionale».

Dal CPM di Milano alla televisione

Diplomato in chitarra moderna al CPM di Milano, Mandelli ha costruito negli anni un’intensa attività live, affiancando alla professione di musicista quella di docente. Un percorso fatto di centinaia di esibizioni e di una continua attività di formazione e perfezionamento.

Ora arriva un palco completamente nuovo: quello televisivo, davanti al pubblico di uno dei programmi più popolari della televisione italiana.

Il messaggio della comunità Paganini

Per tutta la comunità delle Scuole Paganini, dagli allievi ai colleghi docenti, non resta che un grande:

Complimenti Alex e in bocca al lupo per questa straordinaria avventura!