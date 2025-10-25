Dall’Auser una nuova panchina in dono per la città

Dare alla comunità qualcosa che rimanga, è questo il senso della panchina regalata da Auser al comune di Arluno in occasione dei primi 25 anni di attività.

Dall’Auser una nuova panchina per la città

La panchina è stata collocata al parco dell’Orologio. Da un quarto di secolo l’associazione si occupa di accompagnare e prendersi cura di persone malate o che hanno difficoltà a spostarsi grazie all’impegno dei volontari. I festeggiamenti sono iniziati il 4 ottobre con la messa in ricordo dei volontari scomparsi, e sono proseguiti con un pranzo e la consegna delle medaglie di riconoscimento ai volontari di ieri e oggi.

In conclusione la panchina donata agli arlunesi, che per il sindaco Alfio Colombo è «un simbolo che rimarrà a testimoniare l’importanza di questa associazione per la nostra comunità»