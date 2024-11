Dall’archivio un documento storico che rimarca il coraggio del Comune

Dagli archivi del Comune di Vermezzo con Zelo emerge un documento storico che rimarca il coraggio di un piccolo Comune per l’istruzione dei suoi giovani. Era il 26 marzo 1886, da appena venticinque anni «si era fatta l’Italia, ma ancora si dovevano “fare gli italiani». Il piccolo Comune del milanese, all’epoca con soli 700 abitanti, si trovava di fronte a una sfida cruciale: garantire un’istruzione adeguata ai suoi giovani.

Nuovi spazi per istruire i giovani

All’epoca, i locali scolastici esistenti risultavano essere inadeguati e pericolosi. La necessità di nuovi spazi era sempre più urgente. Purtroppo, con le casse comunali praticamente vuote, l’impresa poteva sembrare impossibile. Nonostante ciò, con grande determinazione e lungimiranza il Comune decise di rivolgersi al Ministero della Pubblica Istruzione e al Consiglio provinciale di Milano, chiedendo un contributo di 11.646,43 lire per la costruzione di nuovi locali scolastici. Cifra che, visto l’appunto in bella calligrafia, salì poi a 12.076,08 lire.

Era una somma considerevole per quei tempi, soprattutto per un piccolo Comune agricolo come Vermezzo, ma la volontà di garantire un futuro migliore ai giovani della piccola comunità spinse l’Amministrazione a mettere in gioco tutto il patrimonio finanziario comunale di allora: un certificato del debito pubblico di circa 4.000 lire, in grado di garantire una rendita annua di 205 lire (il 5%… non male!), nella speranza che le autorità comprendessero la gravità della situazione e concedessero l’aiuto necessario.

Questa è una storia di coraggio e determinazione, di una comunità che, nonostante le difficoltà economiche e le avversità del momento, impegnò tutto per garantire un’istruzione adeguata ai propri giovani per garantirgli un futuro migliore.

Il sindaco : “L’importanza delle nostre radici”