Vermezzo: al lavoro per un trasporto pubblico più efficiente

Un altro importante passo avanti per il progetto presentato quest’estate dall’assessore ai Trasporti di Vermezzo con Zelo Irene Murgia che prevede la creazione di due nuove fermate dei bus STAV a Villaggio Ravello, per collegare meglio il paese alla stazione ferroviaria di Albairate.

Trasporti in affanno negli ultimi anni

I disagi legati al trasporto pubblico, che penalizzano tutto il territorio, sono un punto debole che si trascina da diversi anni, le azioni per mitigarlo sono state molteplici, ma la soluzione sembra ancora lontana. La scorsa settimana, come annunciato a luglio, si è tenuto il sopralluogo nella frazione di Vermezzo con Zelo alla presenza dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale e dei tecnici di Stav

Oltre al sindaco Ada Rattaro e all’assessore ai Trasporti di Vermezzo con Zelo Irene Murgia, molto attiva sulla questione del trasporto pubblico, erano presenti anche rappresentanti politici dei Comuni di Gudo Visconti, Rosate, Noviglio, Bubbiano, Calvignasco e Albairate, oltre ai membri del Comitato Trasporti di Vermezzo con Zelo e Gudo Visconti.

La proposta presentata

La proposta illustrata dall’assessore Murgia prevede di deviare a Villaggio Ravello i bus della linea Z553 e, possibilmente, anche alcuni della linea Z555, sfruttando la strada collegata alla nuova rotonda sulla SP494 e creare così due nuove fermate (in andata e ritorno) lungo la via Ravello, vicino alla stazione ferroviaria.

«Così, senza grossi investimenti, avremmo un bus ogni 15 minuti che collegherebbe Vermezzo con Zelo e gli altri paesi della SP30 con la stazione di Albairate - spiega Murgia – Inoltre i residenti del Ravello potrebbero essere meglio collegati con Abbiategrasso e i paesi limitrofi».

La proposta è stata giudicata fattibile dai tecnici presenti e sono stati condivisi i prossimi passi per adeguare la viabilità e l’accesso pedonale alla stazione, che vedranno coinvolti la Vigilanza Locale dei Comuni di Albairate e Vermezzo con Zelo, Regione Lombardia e RFI (Rete Ferrovie Italiane). L’Agenzia per il Trasporto Pubblico (a seguito del sopralluogo) redigerà una prescrizione evidenziando cosa è necessario fare per attivare le due nuove fermate.

«Ho invitato all’incontro tanti amministratori – spiega l’assessore Murgia – anche se non sono tutti direttamente interessati da questo piccolo progetto, perché quest’occasione dev’essere semplicemente la base da cui partire per unire tutti i Comuni del Sud-ovest milanese e farsi finalmente ascoltare dagli Enti superiori, per cercare una linea comune che possa migliorare il servizio di trasporto pubblico su gomma e rotaia. Per me è un primo passo verso la collaborazione di tutti i Comuni della zona».

Gli amministratori presenti al sopralluogo hanno offerto con entusiasmo la loro collaborazione per creare un nuovo coordinamento sul tema e dare così nuovo impulso al trasporto pubblico locale, che rivestirà un ruolo fondamentale per promuovere la sostenibilità.