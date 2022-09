Dall'Amazzonia al Perù: l'avventura in bici di Gigi e Rita

Circa 3mila chilometri in 58 giorni per girare il Perù in bicicletta. È la nuova avventura di Pierluigi "Gigi" Mondani, di Vittuone, e Rita Sozzi, residente a San Pietro all’Olmo e soprannominata "Volpe a pedali".

Il giro del Perù in bici: l'avventura di Gigi e Rita

Entrambi docenti, lui ormai in pensione, hanno in comune la passione per la bici e per la scoperta di nuovi mondi. Sozzi ha alle spalle diversi viaggi in sella alla sua fidata bicicletta, tra cui la Transiberiana e la Via della Seta; Mondani invece ha fatto la sua prima esperienza di cicloturismo nell’estate del 2019 percorrendo, insieme a Sozzi, la mitica Route 66, ma poi ha continuato proseguendo questa grande passione sulle due ruote.

Sozzi e Mondani sono partiti alla volta del magico Perù l’8 luglio 2022 per tornare poi il 3 settembre. Un viaggio con condizioni logistiche e ambientali molto difficoltoso e diverso da quelli messi in atto le volte scorse, anche perché per la prima volta hanno fatto un vero e proprio circuito. Partiti da Lima, infatti, sono tornati nella capitale otto settimane dopo.

I luoghi simbolo e le difficoltà incontrate

Hanno raccontato:

"Abbiamo toccato e viaggiato in luoghi simbolo. Abbiamo attraversato parchi naturali, il deserto con le linee di Nazca, le Ande con l’altopiano dove si trova il lago Titicaca, di nuovo le Ande con le più famose zone archeologiche e la foresta amazzonica. Siamo arrivati a un’altezza di 4.800 metri... a quell’altitudine si fa davvero fatica a pedalare. Avevamo portato dei farmaci, ma non li abbiamo usati, anche se l’altitudine è stata davvero un grosso problema. Pure l’Amazzonia ci ha dato filo da torcere: si tratta di una zona calda e i nativi Asháninka non sono molto contenti di vedere i gringos. Prima di partire ovviamente abbiamo fatto i vaccini, ma, anche per le condizioni igieniche, è impossibile non prendere delle infezioni".

Un viaggio che però è rimasto nel cuore dei due cicloturisti.

"Abbiamo visto cose da documentario. È stato fantastico. La parte più semplice si è concentrata negli ultimi due giorni. Dopo aver scavalcato il punto più alto di oltre 4.800 metri abbiamo percorso circa 150 chilometri tutti in discesa fino a Lima. Ci siamo lasciati andare".

La bellezza del cicloturismo e l'allenamento

Il cicloturismo è quindi un modo ecologico di viaggiare e di vivere davvero le culture del Paese?

"È proprio questo il senso del viaggio - hanno risposto sicuri - Viaggiare in bici mette a contatto con le persone del posto; si è sulla strada e fuori dai circuiti turistici. In questo senso il Perù è stato davvero molto interessante, perché siamo riusciti ad essere in contatto con tante popolazioni, anche quelle che vivono le tradizioni andine. Si scoprono culture, tradizioni, lingue diverse. È davvero bello. Si ha più tempo per entrare in contatto con le persone e per scoprire a fondo la parte culturale e storica".

Ma come si sono preparati a questa avventura in Sud America? Da una parte la "Volpe a pedali" la sa lunga su questi viaggi. Li fa da anni, ormai un decennio, ed è anche una bravissima organizzatrice, aspetto fondamentale se si decide di intraprendere la strada del cicloturismo. Gigi invece l’anno scorso ha raggiunto il suo record personale di 21mila chilometri macinati in bici in un anno. "Molti di più di quelli fatti in macchina" ha scherzato. "L’allenamento è pressoché quotidiano e per abituarci all’altezza abbiamo pedalato anche sulle Alpi" hanno ricordato.

E sul futuro? "Avremmo pronto il Messico - rivela Sozzi - Ma c’è anche tutto il resto del mondo. In estate si viaggia in bici e le idee non mancano di certo".