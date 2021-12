Dalla Regione 600mila euro per il tetto della biblioteca

I finanziamenti per il territorio

In arrivo 600mila euro da Regione Lombardia per il rifacimento del tetto della biblioteca di Parabiago.

Il Consiglio regionale ha approvato il bilancio 2022-2024 e, insieme ad alcuni finanziamenti di cui beneficeranno i Comuni lombardi, anche Parabiago ha ricevuto il suo fondo. Per la Città della Calzatura arriveranno 600mila euro nel 2023 per la sistemazione del tetto della biblioteca.

I ringraziamenti del sindaco

Il sindaco Raffaele Cucchi ringrazia il consigliere regionale Silvia Scurati per l’impegno e il risultato ottenuto:

"Sono stato informato che nella giornata di ieri, il Consiglio Regionale della Lombardia, ha approvato un emendamento al bilancio, a valere sull’annualità 2023, finalizzato alla sistemazione dell’attuale biblioteca della città, in particolar modo destinato alla sistemazione del tetto. Il contributo che riceveremo è a fondo perso e ammonta a 600.000 euro. A nome dell’Amministrazione e della città tutta, ringrazio il consigliere regionale Silvia Scurati per l’impegno verso il territorio e la sensibilità nel raggiungimento di questo importante obiettivo per Parabiago".