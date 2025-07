Dalla Regione 120mila euro per realizzare un parco pubblico in via Vigevano

Importanti novità per il Comune di Bareggio : grazie all’approvazione di un emendamento che vede come prima firmataria il consigliere regionale della Lega Silvia Scurati sono stati stanziati 120mila euro per la realizzazione di un parco pubblico attrezzato in via Vigevano.

Dalla Regione 120mila euro per un parco in via Vigevano

Sul tema è intervenuto proprio il consigliere regionale Scurati, che è anche consigliere comunale nella sua Bareggio:

“Ancora una volta Regione Lombardia è a fianco delle Amministrazioni comunali per la realizzazione di importanti interventi per la collettività. In questo caso, un nuovo parco per offrire alla comunità di Bareggio spazi verdi moderni, inclusivi e sicuri”.

Così invece il sindaco di Bareggio Linda Colombo:

"Un ringraziamento a Regione Lombardia e in particolare al consigliere Scurati. Con questo contributo andiamo finalmente a realizzare il parco riqualificando un’area attualmente degradata, mantenendo un’altra promessa fatta in campagna elettorale ai residenti della zona. L’Amministrazione comunale ha già iniziato l’iter pubblicando nei giorni scorsi l’avviso pubblico per il servizio di pulizia e preparazione dell’area che sarà destinata a parco".

I 120mila euro stanziati dalla Regione fanno parte di un più ampio investimento da 600mila euro dedicato alla riqualificazione di scuole, strade e parchi nei comuni di Cusago, Cornaredo, Garbagnate e Ossona.