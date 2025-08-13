Dalla Pro Loco donazione di tremila euro per Salute Donna

Solidarietà

Il denaro comprende il ricavato del concerto di musica classica tenutosi a fine giugno nella chiesa parrocchiale di Robecco

Un regalo agostano per chi ogni giorno si impegna nella prevenzione dei tumori. Si è tenuta l'altro giorno all'ospedale di Magenta la donazione di tremila euro fatta dalla Pro Loco di Robecco sul Naviglio all'associazione Salute Donna, che da anni è attiva sul territorio proprio nel sensibilizzare sulle patologie oncologiche.

Alla donazione erano presenti alcuni membri del direttivo della Pro Loco robecchese con il presidente Roberto Bighiani, assieme alla coordinatrice di Salute Donna per il Magentino Mariella Berra, all'estetista e responsabile delle iniziative per il trucco oncologico Nicoletta Balzarotti e a Barbara Duré, volontaria nonché responsabile del corso di acquerello terapia inaugurato a inizio anno al quarto piano del nosocomio magentino. La cerimonia è stata proprio l'occasione per mostrare al direttivo le nuove sale allestite negli ultimi mesi dall'associazione, cioè quella di acquerello terapia e quella per il trucco oncologico.

I tremila euro donati sono il ricavato del concerto di musica classica tenutosi a fine giugno nella parrocchia di Robecco. Questo il commento della Pro Loco: